La Primitiva deja más de 65.000 euros en Burgos

Archivo - Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, BonoLoto, Primitiva, El Gordo. Administración de loterías número 27, Oviedo.EUROPA PRESS - Archivo

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El sorteo de La Primitiva celebrado la pasada noche ha dejado un premio de 65.553,21 euros en un boleto validado en Burgos, en concreto en la administración de loterías número 10 sita en Vitoria, 226, según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado.

Se trata de uno de los tres boletos de segunda categoría (cinco aciertos más complementario) agraciados en el sorteo del jueves 28 de mayo.

Los números agraciados en el sorteo han sido el 46, 10, 03, 26, 43 y 09. El número complementario es el 05, el reintegro el 4 y el Joker, 3066493. La recaudación del sorteo ascendió a 10,59 millones de euros euros.

En el sorteo de La Primitiva no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 6.800.000,00 euros.