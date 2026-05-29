Aguas de Burgos refuerza la seguridad de sus instalaciones con un sistema integral de vigilancia y control

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Aguas de Burgos ha implantado un nuevo sistema integral de seguridad en 13 instalaciones estratégicas del ciclo integral del agua, incorporando sistemas de control de accesos, videovigilancia y detección de intrusión para "reforzar la protección de infraestructuras esenciales y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles incidencias, robos o actos vandálicos".

La actuación se ha desarrollado en instalaciones clave como la ETAP, la EDAR, los depósitos del Cerro de San Miguel, Cortes, Gamonal y Villalonquéjar, así como en infraestructuras situadas en Ibeas de Juarros, Villasur de Herreros y Villaverde Peñahorada, entre otras, permitiendo supervisar en tiempo real distintos puntos críticos del sistema, señala el Consistorio a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Según explica la responsable de Gestión de Riesgos y Normalización de Aguas de Burgos, Beatriz Martínez, "la seguridad es fundamental en infraestructuras esenciales como las del ciclo integral del agua". "Este sistema nos permite mejorar la vigilancia, controlar accesos y actuar con mucha más rapidez ante cualquier incidencia", ha añadido.

El sistema de control de accesos funciona mediante tarjetas personalizadas y configurables, que permiten limitar el acceso a determinadas zonas según perfiles, horarios o autorizaciones específicas. Además, se han instalado cámaras de videovigilancia en entradas y puntos sensibles, así como cámaras térmicas perimetrales en instalaciones críticas como la ETAP.

La actuación se completa con sensores de movimiento y alarmas conectadas a una central receptora operativa las 24 horas. En caso de detectar una intrusión o comportamiento anómalo, el sistema verifica automáticamente la incidencia mediante cámaras y activa el protocolo correspondiente, incluyendo el aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad si fuese necesario.

Esta mejora permite "reducir los tiempos de reacción ante posibles robos o actos vandálicos y reforzar la protección de instalaciones estratégicas que garantizan el suministro y tratamiento del agua de la ciudad".

La actuación se enmarca dentro del proyecto Digitaguabur, financiado con fondos europeos NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y forma parte de la estrategia de digitalización y modernización de Aguas de Burgos.

Con este proyecto, Aguas de Burgos continúa avanzando "en la protección y modernización de sus infraestructuras, reforzando la seguridad y garantizando un servicio más fiable, resiliente y preparado para los retos futuros del ciclo integral del agua".