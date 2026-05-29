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El Foro Solidario acoge el lunes 1 de junio, a partir de las 18 horas, un encuentro con la hermana Lucy Kurien, fundadora de la organización Maher en India. En el encuentro, organizado en colaboración con Espacio Ubuntu, Kurien compartirá la experiencia de una vida dedicada a acoger y apoyar a mujeres, menores y personas en situación de vulnerabilidad. La entrada es libre hasta completar el aforo.

La misión principal de Maher, entidad interreligiosa fundada en 1997, es proporcionar refugio seguro, dignidad y apoyo a largo plazo a mujeres, menores y personas marginadas afectadas por la violencia, el abandono y la pobreza.

Lo que comenzó como un pequeño refugio ha crecido durante más de 25 años hasta convertirse en una amplia red de más de 70 viviendas residenciales en siete estados de la India que ofrecen refugio, educación y oportunidades de reintegración social, atendiendo a miles de mujeres, menores y hombres sin importar casta, religión u origen.

Además de proporcionar alojamiento, Maher dirige programas educativos, formación profesional, iniciativas sanitarias, grupos comunitarios de autoayuda y proyectos de desarrollo rural orientados al empoderamiento a largo plazo y la reintegración social.

La hermana Lucy Kurien ha recibido importantes reconocimientos por su labor, entre ellos el Nari Shakti Puraskar (máxima distinción del Gobierno de India a mujeres líderes) y el National Award for Child Welfare, por su compromiso con la protección de la infancia y la dignidad humana.

Su trabajo también fue reconocido por el papa Francisco, quien valoró su servicio como una expresión concreta de “amor en acción” y una vida dedicada a cuidar a los más vulnerables, recordándonos que la compasión puede cambiar el mundo.