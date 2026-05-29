CaixaBank celebra la III Gala Solidaria 'Jóvenes y Capaces' en Burgos dentro de las actividades del ‘Mes Social’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Casa del Cordón ha acogido la III Gala Solidaria ‘Jóvenes y Capaces’, una iniciativa impulsada por Voluntariado CaixaBank en el marco del ‘Mes Social’, con el objetivo de promover la inclusión social y facilitar el acceso a la cultura y al ocio de personas en situación de vulnerabilidad.

En la actividad han participado usuarios y profesionales de entidades como Las Calzadas, Juan Soñador, Aspanias, Fundación Miradas, Autismo Burgos, Aransbur / MQD, Down Burgos, Apacid, Asociación Hechos, Centro Ocupacional El Cid y APACE. La implicación conjunta de todas ellas ha hecho posible la creación de un espacio de convivencia, participación y visibilidad compartida.

La cita ha reunido a más de 50 voluntarios de CaixaBank y más de 250 personas vinculadas a diferentes entidades sociales de Burgos, en una jornada marcada por la inclusión y el compromiso social. El encuentro ha contado también con la participación del director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero.

El acto, presentado por Arantxa Arroyo, de Magea Escuela, ha incluido diversas actuaciones protagonizadas por las propias entidades participantes. Entre ellas, una exhibición de baile de Aspanias y una representación teatral de Aransbur / MQD, que han puesto de relieve el valor de las actividades artísticas como herramienta de expresión, participación e integración social.

La gala ha concluido con la actuación especial del grupo burgalés El Nido, que se ha sumado de forma altruista a esta iniciativa, poniendo el broche final a una jornada marcada por la convivencia, la inclusión y el compromiso social.

Durante todo el mes de mayo y principios de junio, Voluntariado CaixaBank celebra la cuarta edición del ‘Mes Social’, con la que moviliza a empleados del Grupo CaixaBank y de la Fundación ”la Caixa”, así como a sus familiares, amigos y clientes en todo el territorio. Las actividades están alineadas con sus ejes estratégicos: Educación Financiera, Digitalización, Impulso Profesional, Acompañamiento y Medioambiente. Esta edición coincide con el ‘Año Internacional de los Voluntarios y Voluntarias para el Desarrollo Sostenible’, declarado por la ONU, un contexto que refuerza el impulso de acciones solidarias para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.

Además, el ‘Mes Social’, que cuenta con la colaboración de la Fundación “la Caixa” y empleados del Grupo CaixaBank, está abierto a toda la ciudadanía, que puede inscribirse en las actividades según sus preferencias y disponibilidad a través de la web de Voluntariado CaixaBank.

Voluntariado CaixaBank

Voluntariado CaixaBank se constituye como una de las mayores iniciativas de voluntariado en España y su propósito es acercar la práctica de acciones solidarias a toda la ciudadanía en el Año Internacional de Voluntariado. Con una trayectoria de más de 20 años, la asociación está formada por empleados y exempleados del Grupo CaixaBank y de la Fundación “la Caixa”, así como amigos, familiares, clientes de CaixaBank y todas aquellas personas que quieran participar en actividades solidarias.

Gracias al trabajo conjunto con alrededor de 2.500 entidades sociales y fruto de la implicación de cerca de 24.000 voluntarios, el programa de Voluntariado CaixaBank ayuda a más de 755.000 personas vulnerables en toda España, mediante actividades relacionadas con la educación, la digitalización, el acompañamiento a personas vulnerables y el medioambiente, entre otras.

El fomento del voluntariado corporativo es una de las líneas de actuación de CaixaBank. Para la entidad, esta es una forma de contribuir a dar respuesta a los retos que demanda la sociedad, a la vez que, a través de la actividad financiera, ofrece servicios y soluciones para entidades sociales y personas en riesgo de vulnerabilidad.