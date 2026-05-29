Téciman celebra sus 35 años con una "profunda renovación estratégica" tras elevar su facturación un 27%

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La firma burgalesa Téciman llega pletórica a sus 35. Lejos de padecer nada parecido a una crisis de edad, el aniversario coincide con una de las transformaciones más importantes de su trayectoria, una "profunda renovación estratégica" que ha convertido a la compañía, fundada en 1991 y especializada en ingeniería y metrología industrial, en Grupo Téciman, dotado de una nueva estructura corporativa con la que reorganiza su actividad en cuatro áreas diferenciadas y busca reforzar su especialización.

El acto de celebración tenía lugar en el Palacio de Saldañuela, donde los responsables presentaron en sociedad los cambios que, según explicaron, "marcan el inicio de una nueva etapa" ante cientos de invitados, entre representantes institucionales, empresarios, clientes, proveedores y trabajadores. Reivindicaron además el proceso vivido como "un caso ejemplar de reinvención empresarial, pues se trata de una operación que combina legado y porvenir y asegura la competitividad global". De ahí la declaración de intenciones que sobrevolaba en el festejo: "Estamos preparados para liderar la industria del futuro"

En concreto, la transformación anunciada se materializa en cuatro divisiones: Metrología, Ingeniería, Outsourcing y Digital. Mientras que la primera mantiene la actividad histórica de la empresa, centrada en la medición industrial y el soporte a máquinas de medición por coordenadas, la segunda se orienta al desarrollo de proyectos de automatización, diseño y simulación industrial; Outsourcing aporta perfiles técnicos especializados a los equipos de los clientes; y Digital concentra las soluciones vinculadas a la automatización de procesos, la gestión de datos, las aplicaciones tecnológicas y la inteligencia artificial.

Según fuentes de Téciman, esta reorganización "responde al crecimiento experimentado durante los últimos años y a la necesidad de adaptar su estructura a una actividad cada vez más diversificada". La firma sostiene además que "el nuevo modelo permitirá dotar de mayor autonomía a cada línea de negocio y reforzar su capacidad para abordar proyectos industriales de mayor complejidad". Porque esta decisión no surge únicamente como un cambio de imagen. Según explican desde la compañía, los cambios externos "comenzaron a evidenciar las limitaciones de operar bajo una única marca, lo que llevó a la dirección a apostar por una estructura más especializada y segmentada".

El director general de Téciman, Miguel Ángel García de la Fuente, durante la celebración del 35 aniversario de la compañía.ÓSCAR CORCUERA

Las cifras constatan la evolución al alza de Téciman, que desemboca en esta nueva organización. Y es que la empresa burgalesa cerró el último ejercicio con un incremento de la facturación del 27% y una plantilla de 90 trabajadores, crecimiento que se acompañaba de una expansión de su actividad fuera de España. Actualmente, desarrolla proyectos en mercados como Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Marruecos, Polonia, Portugal, República Checa o Sudáfrica. Consolida así una presencia internacional que es ya uno de los ejes de su desarrollo.

En el área de personal, Téciman presume del elevado perfil técnico de su equipo. Según los datos facilitados, alrededor del 90% de la plantilla está integrada por ingenieros, "una especialización que ha acompañado la diversificación de la actividad hacia ámbitos como la automatización industrial, el desarrollo de proyectos de ingeniería o la digitalización de procesos".

Las mismas fuentes inciden en que la reciente transformación ha exigido redefinir el organigrama "para asignar de forma más eficiente los recursos humanos, técnicos y financieros y favorecer el desarrollo autónomo" de cada una de las nuevas divisiones.

El origen de Téciman está ligado a la consultoría industrial y la metrología 3D, disciplina encargada de garantizar la precisión de las mediciones y los controles de calidad en los procesos productivos, un ámbito en el que logró posicionarse como referente nacional gracias, entre otros factores, a la creación de un laboratorio propio (uno de los "más completos del norte de España", según la compañía) y a la obtención de la acreditación ENAC. Con el paso de los años amplió progresivamente su actividad hacia la ingeniería industrial, la automatización y los servicios técnicos especializados.