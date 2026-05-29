La División San Marcial acoge en Burgos una reunión internacional de planeamiento del ejercicio ‘SWORD 27’

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Burgos acoge esta semana, del 25 al 29 de mayo, una reunión internacional de planeamiento vinculada al ejercicio multinacional SWORD 27, el principal ejercicio terrestre liderado por United States Army Europe and Africa (USAREUR-AF) en el ámbito europeo.

La actividad se desarrolla en el Cuartel General de la División San Marcial, en el acuartelamiento Diego Porcelos, y reúne a representantes militares y equipos de planeamiento de distintos países aliados y socios de la OTAN para coordinar aspectos operativos, tecnológicos y de interoperabilidad relacionados con el ejercicio.

SWORD 27 constituye la evolución de los anteriores ejercicios DEFENDER-Europe y está orientado a reforzar la integración multinacional, la capacidad de respuesta conjunto combinada.

La celebración de esta reunión en Burgos pone de manifiesto el creciente protagonismo de España y del Ejército de Tierra en los procesos de cooperación internacional, planeamiento operativo y modernización de las capacidades de mando y control.

Durante las jornadas de trabajo se abordan cuestiones relacionadas con la coordinación multinacional, la interoperabilidad de sistemas, la integración de capacidades terrestres, el mando y control, el sostenimiento logístico y la sincronización de operaciones en entornos multidominio.

La presencia de delegaciones internacionales en Burgos confirma asimismo la importancia estratégica de la División San Marcial como estructura de referencia para actividades de cooperación y preparación operativa en el ámbito aliado con capacidad de organizar una reunión de este nivel cualitativa y cuantitativamente hablando.

El ejercicio SWORD 27 se desarrollará en distintos países europeos y forma parte de los esfuerzos conjuntos para fortalecer la seguridad colectiva, la preparación operativa y la capacidad de respuesta de las naciones aliadas.