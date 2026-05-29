Burgos publica las bases reguladoras de los espacios gastronómicos, de ocio y de atracciones de las Fiestas de San Pedro y San Pablo 2026

Imagen del espacio de ocio en el entorno de los Cuatro Reyes.Oscar Corcuera

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos ha publicado este viernes, 29 de mayo de 2026, en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en la página web municipal las bases reguladoras de las distintas convocatorias vinculadas a las Fiestas de San Pedro y San Pablo 2026, destinadas a ordenar y regular la ocupación de la vía pública durante el desarrollo de las celebraciones.

Las convocatorias afectan a la instalación de la Feria de Tapas Gourmet, las casetas gastronómicas ‘Tapas 2026’, las food trucks del espacio Isla Fantasía y la Feria de Atracciones, estableciendo un marco común basado en la transparencia, la concurrencia competitiva y el cumplimiento de criterios de seguridad, accesibilidad, sostenibilidad, higiene y convivencia ciudadana.

El Ayuntamiento de Burgos busca además reforzar la calidad de la oferta gastronómica y de ocio de las fiestas, apostando especialmente por la promoción del producto local y de proximidad, la sostenibilidad ambiental y la mejora de la experiencia del público.

Uno de los espacios destacados volverá a ser la Feria de Tapas Gourmet, que se ubicará en el Paseo Marceliano Santamaría. El proyecto deberá desarrollarse mediante seis contenedores gastronómicos, dos de ellos aportados por el Ayuntamiento y los cuatro restantes por el adjudicatario.

La convocatoria priorizará propuestas que incorporen productos burgaleses, alimentos de kilómetro cero y referencias con Denominación de Origen o Identificación Geográfica Protegida. Las bases regulan de forma detallada aspectos relacionados con la seguridad, las condiciones higiénico-sanitarias, la sostenibilidad ambiental, la gestión de residuos, el uso de materiales reciclables y reutilizables y las obligaciones laborales y de prevención de riesgos. Las solicitudes podrán presentarse a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento entre el 1 y el 15 de junio de 2026.

La feria se celebrará del 27 de junio al 3 de julio y los contenedores

deberán estar completamente instalados antes del 25 de junio para su revisión municipal.

Las bases regulan igualmente la feria ‘Tapas 2026’, que se celebrará en el Paseo Sierra de Atapuerca y reunirá 18 casetas integradas en un proyecto conjunto orientado a reforzar la identidad gastronómica burgalesa y mejorar la experiencia del público.

Los participantes deberán contar con licencia hostelera y permiso de cocina en vigor, además de presentar una memoria gastronómica y la documentación técnica y de seguridad correspondiente.

La convocatoria valorará especialmente la utilización de productos burgaleses y de proximidad, alimentos KM0 y productos con Denominación de Origen o IGP, así como propuestas innovadoras vinculadas al territorio.

Asimismo, las bases refuerzan las medidas higiénico-sanitarias y medioambientales mediante la regulación de aspectos como la conservación de alimentos, el reciclaje, la reutilización de vasos y la eliminación de plásticos de un solo uso. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del 1 al 15 de junio de 2026 y las casetas deberán estar completamente instaladas antes del 25 de junio para superar la correspondiente inspección técnica municipal.

En cuanto a la convocatoria de food trucks en Isla Fantasía, las bases regulan la instalación y explotación temporal de estos espacios en el Parque de la Isla durante las fiestas de San Pedro.

Podrán participar empresarios hosteleros con licencia de actividad y cocina en vigor, siempre que presenten un proyecto conjunto que diferencie una zona destinada al público adulto y otra de carácter familiar e infantil.

La feria se celebrará del 28 de junio al 3 de julio, con horario autorizado de 11:30 a 01:00 horas. El montaje podrá iniciarse el 18 de junio y deberá estar finalizado el día 25 para su inspección municipal. La valoración de los proyectos priorizará la experiencia en eventos similares, la calidad de la propuesta gastronómica y el uso de productos locales y de proximidad.

Las bases también refuerzan las exigencias en materia higiénico-sanitaria, seguridad y sostenibilidad ambiental. Los adjudicatarios asumirán los costes de instalación, suministro eléctrico y de agua, limpieza y mantenimiento del recinto, además de implantar sistemas de reciclaje y vasos reutilizables.

Por su parte, las bases reguladoras de la Feria de Atracciones establecen las condiciones para la concesión de autorizaciones de ocupación de dominio público destinadas a atracciones, casetas y máquinas recreativas durante las fiestas de Burgos.

La feria se celebrará del 27 de junio al 3 de julio en el recinto ferial de la calle Laredo, con montaje autorizado entre el 22 y el 25 de junio y desmontaje hasta el 8 de julio. Las solicitudes deberán presentarse entre el 1 y el 5 de junio de 2026.

Las bases fijan requisitos específicos sobre solvencia económica y técnica, seguros, instalaciones eléctricas, prevención de riesgos laborales y documentación técnica de las atracciones. Además, refuerzan especialmente las medidas de seguridad, control técnico y funcionamiento, estableciendo la obligatoriedad de disponer de manuales de funcionamiento, inspecciones diarias, extintores homologados y controles de ruido, además del cumplimiento de toda la normativa de seguridad y prevención de incendios.

La normativa incorpora igualmente medidas de convivencia y protección ciudadana, prohibiendo la venta de alcohol a menores, tabaco, armas o animales, así como el subarriendo de espacios adjudicados.

El Ayuntamiento podrá realizar inspecciones durante toda la feria y clausurar de forma inmediata aquellas instalaciones que incumplan las condiciones establecidas.