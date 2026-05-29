Tecnología y educación: debate europeo en la Universidad Isabel I

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Universidad Isabel I ha celebrado durante el mes de mayo la segunda edición del programa intensivo combinado Erasmus+ BIP (Blended Intensive Programme) Language, Education and Society, un proyecto internacional que ha reunido en Burgos a 17 estudiantes y profesorado europeo para reflexionar sobre el impacto de la tecnología en la educación, el lenguaje y la ciudadanía.

El encuentro, desarrollado en formato híbrido, con una primera fase online y otra presencial en Burgos, ha contado con la participación de alumnado procedente de la IST Hochschule für Management (Alemania), Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir (Rumanía), Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (Polonia) y Universita Giustino Fortunato (Italia), además de la Universidad Isabel I.

También han participado docentes internacionales de Italia, Polonia y Rumanía, junto a profesorado de distintas facultades de la universidad burgalesa.

A lo largo del programa se abordaron algunos de los grandes problemas que afronta actualmente la educación europea como la inteligencia artificial, la seguridad digital, la inclusión, la diversidad cultural, la alfabetización mediática o las nuevas formas de comunicación en redes sociales. Las actividades combinaron talleres prácticos, conferencias y dinámicas colaborativas orientadas a fomentar una mirada crítica sobre el entorno digital y su influencia en la sociedad contemporánea.

Una experiencia gamificada para fomentar la participación

Uno de los aspectos más innovadores de esta edición ha sido su planteamiento gamificado. Bajo la narrativa ficticia de una alianza denominada Monolingua, que defendía el uso de una única lengua y una sola voz válida, “los estudiantes tuvieron que superar diferentes “misiones” colaborativas para defender la diversidad lingüística, cultural y educativa.

El sistema incluía retos, puntuaciones, rankings y recompensas, que han favorecido una participación especialmente activa tanto en las sesiones online como en las presenciales”, explica el profesor Sergio Ruiz, director del BIP y organizador del programa de gamificación.

La coordinadora académica del programa, Valentina Yordanova, destaca que esta metodología “ha incrementado muchísimo la implicación del alumnado”.

Según explica, “las tareas se convierten en misiones y eso hace que los estudiantes participen más, entren en debate y se involucren de otra manera en el aprendizaje”.

La profesora Yordanova subraya además el carácter transversal del proyecto. “Aunque el programa habla de lenguaje y educación, en realidad integra perfiles muy distintos desde sectores como la educación, la psicología, la tecnología, el marketing deportivo o la lingüística. Esa mezcla es precisamente lo que enriquece la experiencia”, añadió.

Inteligencia artificial, inclusión y ciudadanía digital

Las sesiones también contaron con la participación de docentes de áreas tan diversas como la ingeniería y las tecnologías aplicadas o la inteligencia artificial, todas ellas dirigidas hacia las metodologías educativas, los idiomas, la inclusión social o la geopolítica. Este enfoque multidisciplinar permitió analizar cómo la digitalización afecta al aprendizaje, a la convivencia, a la comunicación y a la construcción de la ciudadanía europea.

Entre los contenidos trabajados los docentes destacaron el papel de la inteligencia artificial en el lenguaje y la cultura, la alfabetización

digital, la creación de ecosistemas tecnológicos inclusivos, la educación centrada en el estudiante o el uso de herramientas creativas como la literatura, el teatro o los fanzines para promover la participación social y el entendimiento intercultural.

Burgos como punto de encuentro internacional

La fase presencial celebrada en Burgos incluyó actividades culturales y de convivencia, como las dinámicas de trabajo intercultural y las visitas guiadas por el casco histórico y la catedral.

Desde el Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad Isabel I, Masha Frankovska, responsable de la coordinación internacional del proyecto, destaca el valor que este tipo de iniciativas tiene tanto para el alumnado como para la propia institución.

“Para muchos estudiantes es la primera vez que salen al extranjero y supone una oportunidad para descubrir otras culturas, mejorar el idioma y abrirse a nuevas experiencias”, señala. “Este tipo de programas también permite que estudiantes y profesores europeos conozcan Burgos y la Universidad Isabel I, generando futuras colaboraciones académicas, movilidades y proyectos internacionales”, puntualizó.

La experiencia también está teniendo un impacto positivo en la proyección internacional de la ciudad. “Muchos llegan pensando únicamente en grandes destinos como Madrid o Barcelona y descubren aquí una ciudad tranquila, segura y muy acogedora. Algunos incluso repiten en otros programas internacionales organizados por la universidad”, explica Masha Frankovska.

Este programa europeo forma parte de la apuesta estratégica de la Universidad Isabel I por la internacionalización, la innovación docente y el desarrollo de experiencias académicas europeas.