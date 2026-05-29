Un herido al chocar dos vehículos en la plaza del Rey

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un varón de unos 35 años ha resultado herido en un accidente en la Plaza del Rey. El centro de operaciones del 1-1-2 recibía un aviso a las 18:16 horas en el que se informa de una colisión entre dos turismos en la Plaza del Rey, en Burgos, sentido Gamonal, donde, ha resultado herido un varón de unos 35 años. El 1-1-2 avisó a la Policía Local de Burgos, a Policía Nacional y a Sacyl.

Por otro lado, a las 15.17 horas se recibía un aviso en el que se informaba de una caída de moto en el camino de Ocejo, en Contreras.

En el aviso se solicita asistencia sanitaria para atender al motorista, un varón de unos 60 años con dolor de costillas y cadera. Se ha avisado a Tráfico de Burgos y a Sacyl.