Las cooperativas escolares invaden el paseo de la Sierra de Atapuerca.

Imagen de la feria de Planea Emprendedores.Oscar Corcuera

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un total de 98 cooperativas escolares del programa Planea Emprendedores, pertenecientes a 942 alumnos y alumnas de 29 centros educativos, participaron en la feria en el paseo de la Sierra de Atapuerca de Burgos. En ella, cada cooperativa contó con un expositor en el que los alumnos pusieron a la venta los artículos que han producido en sus respectivas empresas.

Con esta fiesta al aire libre culmina una nueva edición de Planea Emprendedores, programa didáctico organizado por la Fundación Caja de Burgos en el que han participado 1730 escolares de 51 colegios e institutos durante el curso 2025-2026.

La iniciativa ha estado dirigida a alumnos de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, y con ella se pretende fomentar el espíritu emprendedor entre los más jóvenes, recrear el mundo de la actividad empresarial e inculcar actitudes como el esfuerzo personal, la innovación y el trabajo en equipo.

El programa se ha desdoblado en dos itinerarios: Planea Cooperativas, en el que participan escolares de 5º y 6º de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos; y Planea Plan de Empresa, para alumnos de 4º de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.