Dos accidentes dejan dos jóvenes heridos en Baños de Valdearados y en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos accidentes han dejado dos jóvenes heridos en Burgos. En el primero de ellos, el centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 10.23 horas en la que se informa de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 17 de la carretera BU-910, en Baños de Valdearados.

En el aviso se solicita asistencia sanitaria para atender a un joven de unos 20 años que se queja de la espalda y el tobillo. El centro de emergencias ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Sacyl-Emergencias Sanitarias.

Unos minutos antes, a las 10.17 horas, el centro de operaciones del 1-1-2 había recibido el aviso de una colisión entre un turismo y un patinete a la altura del número 51 de la Avenida Cid Campeador, en Burgos.

En el aviso se informaba de que en el accidente había resultado herida la conductora del patinete, una mujer de unos 20 años. Se ha avisado a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Sacyl-Emergencias Sanitarias.