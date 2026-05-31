El Broadway rural: Cómo un pequeño pueblo de Burgos convierte a sus vecinos en estrellas de musical
La asociación Ademus, conformada por un centenar de vecinos de Salas de los Infantes, crea musicales desde cero que agotan sus entradas en un solo día. Su última producción, ‘El Rey León’, ha logrado una veintena de nominaciones a los PremiOFF, los primeros galardones nacionales que reconocen el teatro musical, textual y amateur
Lo que comenzó en 2012 como una «locura» de un pequeño grupo de vecinos en Salas de los Infantes se ha convertido hoy en un fenómeno cultural sin precedentes en el medio rural burgalés. La Asociación Amigos de la Música, Ademus, nació de la inquietud de un joven que, tras participar en el coro de la iglesia, decidió «empapelar el pueblo con carteles buscando gente para montar un musical».
Así lo explica Lara Molinero, la presidenta de la entidad. «Poco a poco se fue uniendo gente del pueblo y fue algo increíble ver a la panadera o al fontanero sumarse a un proyecto como este y demostrar sus cualidades», asegura. Así nació el primer musical de Ademus, La Bella y la Bestia, y, desde entonces, el escenario del teatro local no ha dejado de brillar y, sobre todo, «de sorprender a cada espectador que se acerca a vernos». La última vez, el pasado mes de marzo, cuando la asociación estrenó El Rey León, un musical que agotó sus 3.600 entradas disponibles en un día y que le ha valido a la entidad una veintena de nominaciones a los PremiOFF, los primeros galardones de España creados específicamente para reconocer, visibilizar y premiar el talento del teatro musical, textual y amateur.
Los inicios
Poco queda de aquel grupo inicial, y es que Ademus ha crecido hasta consolidar una estructura capaz de transformar a los vecinos del pueblo en auténticas estrellas del espectáculo. Precisamente el mérito de Ademus reside en lo extraordinario de quienes conforman la asociación. «Un despliegue de talento en un pueblo pequeño donde nadie se dedica a esto de forma profesional es impresionante», señala Molinero. «Todos tenemos nuestras profesiones», apunta la joven, enfermera de quirófano de profesión.
Un centenar de vecinos
A pesar de que los esfuerzos se han multiplicado, la filosofía del grupo sigue siendo la misma, «traer cultura al mundo rural» y que «la recaudación conseguida con las entradas se reinvierta íntegramente en el siguiente proyecto, cubriendo gastos que a menudo superan las previsiones».
El proceso creativo
«Los domingos se han convertido en el día sagrado de reunión, donde el equipo nos dividimos por áreas», explica la presidenta. «Mientras el coro ensaya las armonías, otros se encargan de las coreografías, la actuación, la confección de patrones de vestuario o la construcción de los decorados y el atrezo».
Todo se hace desde cero y «de forma autodidacta», desde la escritura de los libretos y la adaptación de las letras hasta el diseño de las pistas musicales o el decorado y el vestuario. Es un trabajo inmenso «en la sombra» que «el público no llega a ver, pero que resulta vital para que el resultado final sea tan impresionante como es», desvela Molinero.
Una apuesta por la tierra
«Queremos que la gente se acerque a nuestro pueblo, que los comercios se beneficien de la repercusión que tienen nuestros musicales», afirma Molinero. «La cultura puede ser un motor económico y social para la comarca, y además demostramos que el medio rural no solo consume arte, sino que es capaz de producirlo al más alto nivel», añade.
Compromiso y relevo generacional
De hecho, «hay jóvenes que han crecido literalmente dentro de la asociación y otros que son hijos de los fundadores», explica. Y es que «en una asociación de este tipo se crea una magia especial porque haces amistad con gente con la que de otra manera no hablarías», asegura.
Un futuro prometedor
Tras el éxito arrollador de El Rey León, la asociación ya mira hacia el futuro. Fieles a su espíritu democrático, la elección del próximo proyecto «se decidirá en una asamblea donde los socios proponen ideas y se vota el proyecto más ilusionante», aunque a buen seguro «antes habrá una reposición de este musical».
Ademus no es solo una asociación de amigos de la música y del teatro, es el ejemplo de como, con compromiso y pasión, un pequeño pueblo puede convertirse en el Broadway burgalés.