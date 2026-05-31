Año de récord para Cajaviva en cifras de negocio y solvencia

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Cajaviva Caja Rural sigue en la senda del crecimiento con cifras récords que vienen a ratificar las ventajas de su modelo de banca de cercanía. En 2025 se abrió un nuevo marco de actuación dentro de su Plan Estratégico 2025-2027 que sirve como guía para afrontar los desafíos del sistema financiero español y garantiza la sostenibilidad y crecimiento de la Entidad en los próximos años. Este plan tiene como eje central profundizar en la base de clientes, reforzando el modelo de cercanía con los clientes, consolidando la solvencia de la caja y asegurando un desarrollo equilibrado y sostenible del negocio.

En 2025 Cajaviva ha continuado cumpliendo con su compromiso crediticio con las familias, pymes y autónomos, como se evidencia en la formalización de nuevos préstamos por un total de 333 millones de euros, alcanzando una inversión crediticia de 1.592 millones euros, lo que supone un récord histórico para la entidad. Estos datos reflejan un crecimiento del 5,59% anual, superando ampliamente el crecimiento registrado por el sistema financiero español.

En cuanto a la captación de ahorro de clientes, Cajaviva ha registrado un incremento significativo, tanto en productos dentro del balance como fuera de él, alcanzando un total de 3.908 millones de euros. Este dato es el reflejo del crecimiento sostenido y dinámico respecto al ejercicio anterior y demuestra la confianza de los clientes de la Entidad. El crecimiento se ha producido de una manera equilibrada entre el ahorro dentro del balance que ha experimentado un aumento de 302 millones de euros, un 11,72% más que en 2024, y el ahorro fuera de balance que ha crecido en 103 millones de euros, un 11,16%, impulsado principalmente por los fondos de inversión. Estas cifras suponen un récord histórico para Cajaviva y evidencian la confianza y el respaldo por parte de socios y clientes del modelo de banca de cercanía de la Entidad.

En términos de solvencia de máxima calidad (CET1), Cajaviva Caja Rural vuelve a alcanzar un récord histórico situándose en un destacado 23,91%, muy por encima de la media de solvencia en el sistema financiero español. Este éxito pone de manifiesto la solidez y estabilidad de la Entidad, sustentada en una fuerte generación de beneficios recurrentes y una gestión rigurosa de los riesgos.

En cuanto a la cuenta de resultados, Cajaviva Caja Rural ha alcanzado en 2025 un gran resultado, con un beneficio antes de impuestos y FEP de 47,5 Millones de euros, el segundo mejor de su historia. De esta manera, la Entidad ha logrado superar las previsiones establecidas en el Plan Estratégico, consolidando así su capacidad para generar resultados sostenibles dentro de un contexto desafiante, marcado por la alta incertidumbre global, las tensiones geopolíticas persistentes y la volatilidad de los mercados, sumado a un entorno regulatorio, judicial y financiero cada vez más exigente. En palabras de Ramón Sobremonte, director general de Cajaviva, «los resultados obtenidos pueden calificarse con sobresaliente, teniendo en cuenta la complejidad del entorno, la fuerte competencia y la caída de los tipos de interés, y avalan que es posible otra forma de hacer banca».

El esfuerzo en la gestión activa de los riesgos y de la recuperación de activos reducen la tasa de dudosidad a un 2,28%, uno de los niveles más bajos de la historia de la Entidad, por debajo de la media del sector financiero. Esto ha favorecido que la Entidad alcance una tasa de cobertura del 117,6%, reforzando así su capacidad para afrontar posibles contingencias.

Todas estas cifras apoyan la estrategia de la Entidad para seguir avanzando en el proyecto de expansión que comenzó en 2023 y que en el último ejercicio se haya materializado en la apertura de tres nuevas oficinas: Burgos Urbana 11 (Burgos capital), Santa Cruz de Bezana (Cantabria) y Venta de baños (Palencia). Todo ello para reforzar el compromiso con la cercanía y la atención personalizada a sus clientes en zonas estratégicas.

En palabras de Jesús María Hontoria, presidente de Cajaviva, «Seguimos defendiendo una manera de hacer banca basada en el valor que tiene el conocimiento directo de nuestros socios y clientes, en la atención personal y en el arraigo territorial. Un modelo diferencial que continúa demostrando su utilidad y fortaleza en un entorno donde muchas decisiones tienden hacia la despersonalización y la centralización.»

Otro de los factores que han reforzado estas buenas cifras que registra Cajaviva, es su pertenencia al grupo Caja Rural, el principal representante de la banca cooperativa en España.

Las 30 cajas rurales incluidas en el Grupo Caja Rural, tienen más de 6,3 millones de clientes, 2.359 oficinas, 9.708 trabajadores y 1,5 millones de socios. Los activos del grupo superan los 103.130 millones de euros, y son líderes en solvencia. Las entidades que componen el Grupo Caja Rural comparten empresas de servicios, como el Banco Cooperativo Español, la compañía aseguradora Seguros RGA y Rural Servicios Informáticos, que les permiten obtener economías de escala.

Cajaviva Caja Rural, como banca local, revierte a la sociedad los beneficios que genera, no solo a través de su actividad empresarial, sino desde el marco del cooperativismo, ya que deja una importante huella social en cada uno de los territorios de su entorno, mediante el trabajo de sus Fundaciones que dan soporte a una extensa programación social, cultural, empresarial y cooperativa en todo el ámbito de actuación de la entidad adecuada a las necesidades de cada territorio, destinando en total, cerca de cinco millones de euros a iniciativas de impacto social en su entorno operativo.

La Asamblea General aprobó la gestión social, las cifras registradas por Cajaviva en 2025, y se renovó parcialmente el Consejo Rector, siendo reelegidos como vicepresidente Ángel Luis Llorente de Frutos; secretario, Miguel Ángel Terradillos García; y como vocales, José María Calzada Arroyo, Javier Gómez Corcuera, María Rosa Carriles García y Blanca Martín de Vidales y Recio. El máximo órgano de la Entidad está conformado 13 consejeros, siete hombres y seis mujeres, profesionales de reconocido prestigio en sus ámbitos de actuación.