Heridos dos motoristas en dos accidentes en Burgos y Villarcayo

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Dos motoristas resultaron heridos en dos accidentes en Burgos y en Villarcayo. En el primero de ellos, el centro de emergencias recivbía un aviso a las 14.54 horas en el se informa de una caída de moto en el kilómetro 535 de la carretera N-232, en Villarcayo.

En el aviso se informa de que ha resultado herido el motorista, un varón de unos 55 años. El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Sacyl-Emergencias Sanitarias.

A las 15.23 horas el centro de emergencias del 1-1-2 recibía otro aviso de una colisión entre una moto y un turismo en la calle Cascajera, en Burgos capital, donde, ha resultado herido el motorista, un varón de unos 55 años. El 1-1-2 ha avisado a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Sacyl-Emergencias Sanitarias.