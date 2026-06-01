Herida una mujer tras sufrir un atropello en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de unos 30 años ha resultado herida tras sufrir un atropello en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía el aviso a las 7.37 horas, en el que se informaba del atropello en la avenida Islas Baleares.

En la llamada se pedía asistencia sanitaria para una mujer de unos 30 años que había resultado herida tras ser atropellada por un turismo. En el aviso se indicaba que la mujer estaba consciente.

El centro de emergencias avisaba del incidente a la Policía Local, a la Policía Nacional, así como a Sacyl-Emergencias Sanitarias, que enviaba asistencia al lugar.