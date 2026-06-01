El Fórum Evolución Burgos cierra mayo con cerca de 22.000 asistentes

Imagen de una demostración en el Congreso Internacional de Digitalización en la Gestión Forestal Sostenible.Oscar Corcuera

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Fórum Evolución Burgos cerró el mes de mayo con un total de 28 eventos y 21.796 asistentes, en un mes marcado por una intensa actividad que se prolongó durante prácticamente todo el periodo, ya que el recinto registró actividad en 28 de los 31 días del mes.

Entre los eventos más significativos destacó el I Congreso Internacional de Digitalización en la Gestión Forestal Sostenible, que reunió en Burgos a profesionales, expertos y empresas vinculadas al ámbito forestal y tecnológico.

Asimismo, el Fórum Evolución acogió encuentros de alcance nacional como la convención de Euromaster, la jornada organizada por Afelin o el Desafío ASTI Robotics Challenge, centrado en la innovación y el talento tecnológico.

La programación cultural registró igualmente una importante respuesta del público con propuestas como los conciertos de Medina Azahara y Rafa Sánchez, el musical 'Grease' o el tributo a Pink Floyd, que situaron al Fórum Evolución entre los principales espacios de actividad musical y escénica de la ciudad durante el mes de mayo.

Actividad educativa

El ámbito educativo y coral mantuvo también una presencia destacada en la programación con iniciativas como BurgosEnCanto y Cantania, dos propuestas vinculadas al trabajo musical y pedagógico con escolares que reunieron a miles de participantes y asistentes en el auditorio principal.

Junto a estas actividades, el Fórum Evolución acogió además otros encuentros de carácter institucional y divulgativo, entre ellos la Feria de Empleo de la Universidad de Burgos, el acto con motivo de la celebración de San Sebastián, patrón de la Policía Local de Burgos, la entrega de los Premios Ciudad de Burgos y el acto oficial de inauguración de la Feria del Libro de Burgos, que este año celebra su 50 aniversario.