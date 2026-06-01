Burgos refuerza los métodos de actuación en caso de atragantamiento

Imagen de uno de los talleres sobre técnicas para evitar atragantamientos.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La campaña 'Empresas que respiran seguridad', impulsada conjuntamente por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Burgos y la Fundación Científica del Colegio Oficial de Médicos de Burgos (COMBU), ha celebrado hoy con éxito sus primeros cursos de formación para la actuación ante emergencias por atragantamiento (OVACE), reuniendo a 40 participantes distribuidos en cuatro sesiones formativas desarrolladas a lo largo de la jornada.

La formación fue impartida por una médico instructora acreditada, especializada en este tipo de emergencias, que enseñó a los asistentes las técnicas y protocolos básicos para actuar con rapidez y eficacia ante una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, una situación en la que cada segundo resulta decisivo.

Los participantes valoraron muy positivamente la experiencia formativa y coincidieron en destacar que se trata de “conocimientos muy importantes para aprender a salvar vidas”, subrayando la utilidad práctica de unos talleres que permiten responder de manera inmediata ante una emergencia potencialmente mortal.

Una iniciativa pionera para proteger vidas

La celebración de estos primeros cursos supone la puesta en marcha efectiva del acuerdo suscrito entre la Cámara de Comercio de Burgos y la Fundación Científica del Colegio Oficial de Médicos de Burgos, una alianza pionera a nivel nacional destinada a formar a empresas, comercios, establecimientos hosteleros y organizaciones en la prevención y actuación ante emergencias por atragantamiento.

El atragantamiento constituye una de las principales causas de muerte accidental en España. Según los datos expuestos durante la presentación de la iniciativa, esta emergencia provoca alrededor de 3.500 fallecimientos anuales, cerca de diez cada día, convirtiéndose en la tercera causa de mortalidad no natural en nuestro país.

Ante esta realidad, ambas entidades consideran prioritario dotar a trabajadores y responsables de empresas de conocimientos básicos que les permitan intervenir durante los primeros minutos de una emergencia, cuando una actuación adecuada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Formación práctica impartida por médicos acreditados

El programa contempla la realización de talleres eminentemente prácticos impartidos por profesionales médicos especializados. Durante las sesiones, los asistentes aprenden a reconocer una situación de OVACE y a aplicar correctamente las maniobras de desobstrucción de la vía aérea.

Esta formación resulta especialmente útil en sectores como la hostelería, el comercio, los eventos, el deporte o cualquier actividad que implique atención directa al público.

Además de la formación, las empresas participantes podrán obtener el distintivo oficial “Sumamos aire, sumamos vida”, que las acreditará como organizaciones comprometidas con la seguridad, la prevención y la responsabilidad social corporativa.

Este sello permitirá identificar a aquellas empresas cuyos profesionales han recibido formación específica para responder ante una emergencia por atragantamiento, reforzando la confianza de trabajadores, clientes y usuarios.

La elevada participación registrada en esta primera jornada y la satisfacción mostrada por los asistentes confirman el interés del tejido empresarial burgalés por este tipo de iniciativas.

Con la puesta en marcha de la campaña 'Empresas que respiran seguridad', Burgos da un paso adelante en la protección de la salud en entornos comerciales y laborales y se posiciona como referente en la promoción de una cultura preventiva capaz de salvar vidas.