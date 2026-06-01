Apace Burgos espera recaudar 7.000 euros con su XXV Mercadillo Solidario para ampliar servicios y mejorar terapias

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La Asociación de Familias de Personas con Parálisis Cerebral y Afines de Burgos (Apace) inauguró hoy la vigésimo quinta edición de su Mercadillo Solidario, una cita que se prolongará hasta el próximo 7 de junio y que este año aspira a recaudar 7.000 euros para financiar la ampliación de plazas de centro de día, incorporar nuevas terapias y acometer mejoras en las instalaciones de la entidad.

La gerente de Apace, Sacramento Castellanos, agradeció durante la inauguración la colaboración de empresas, comercios y particulares burgaleses, así como la labor de los voluntarios que hacen posible la organización del mercadillo. “Este año hemos notado todavía un poquito más de colaboración por parte de los burgaleses. Es maravilloso”, destacó.

Castellanos también puso en valor el respaldo de las administraciones públicas, especialmente de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, por su apoyo económico y por impulsar modelos centrados en la persona. En ese sentido, señaló que la entidad trabaja en la adaptación de sus servicios hacia una atención más personalizada y en procesos de desinstitucionalización que permitan responder mejor a las necesidades de cada usuario.

Los fondos recaudados durante esta edición se destinarán a la ampliación de plazas de centro de día autorizadas recientemente, a la implantación de nuevas terapias y a actuaciones de mejora ambiental en las instalaciones, entre ellas la climatización de los espacios.

El mercadillo permanecerá abierto de 12 a 14.30 horas y de 17 a 20 horas, aunque la actividad se prolongará cada tarde con un pincho-pote y distintas propuestas culturales. Como principal novedad de esta edición, APACE habilitará un espacio para artistas emergentes burgaleses, que ofrecerán actuaciones de música, magia y otras disciplinas artísticas.

Por su parte, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, animó a los ciudadanos a visitar el mercadillo y colaborar con la asociación. “Hay un montón de oportunidades y son oportunidades para ayudar a gente que tiene daño cerebral”, afirmó.

Ayala destacó además la evolución que experimenta APACE en la atención a sus usuarios y elogió tanto el trabajo de la asociación como el de los voluntarios. “El trabajo de las instituciones públicas es absolutamente fundamental, pero el trabajo de los voluntarios y el buen trabajo que hace la asociación es fundamental”, señaló.

La regidora invitó a los burgaleses a acercarse hasta el día 7 al mercadillo para colaborar con la entidad y disfrutar de las actividades programadas. “Encontrarán buenas oportunidades y además podrán ayudar a la gente que tiene daño cerebral”, concluyó.