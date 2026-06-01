Detenido en Burgos por quemar cuatro coches de conocidos por venganza

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de Burgos, especializados en la investigación de delitos violentos, han detenido y puesto a disposición judicial el pasado 23 de mayo a un hombre de entre 35 y 40 años de edad, con más de una decena de antecedentes policiales en su haber, como presunto autor de dos incendios provocados, cuyo resultado fueron la destrucción de un vehículo turismo, daños en la fachada de una casa, y la quema de tres vehículos más (un turismo y dos furgonetas).

El primero de los hechos investigados se remonta al 18 de mayo, cuando, sobre las 1.15 horas, un turismo estacionado en el interior de una parcela individual con vivienda ubicada en el distrito oeste de la ciudad, arde mientras su propietario se encuentra en el interior de la casa, ubicada cerca de la N-120, cuya fachada resulta afectada.

Dos días después, el 20 de mayo, durante las primeras horas de la madrugada, tres vehículos estacionados en línea en una calle de la conocida como urbanización 'Los Parralillos' resultan calcinados a causa del fuego.

En este segundo episodio, la rápida actuación de efectivos del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Burgos en sofocar las llamas evitó la propagación del incendio. Por otra parte, los efectivos de la Policía Nacional desalojaron las viviendas más cercanas al foco y dieron aviso para que algunos de los vecinos llegaran a tiempo de retirar sus coches, lo que evitó consecuencias más graves.

La investigación llevada a cabo, engloba denuncias y testimonios de los propios perjudicados, y también otras diligencias policiales objetivas que sitúan al detenido en los escenarios de los sucesos descritos en los momentos de su comisión.

Además, en dichos lugares fueron encontradas y recopiladas para su valoración por el órgano judicial, evidencias que indican la intencionalidad de la acción, como son restos de una garrafa de gasolina y también del propio combustible, el cual fue rociado tanto en los vehículos afectados como en partes de fachada de los inmuebles afectados.

La principal conclusión sobre el móvil de estos incendios, plasmada en el atestado policial, indica que el detenido habría llevado a cabo estos hechos por venganza hacia varios de los perjudicados, a quienes conocía con anterioridad.