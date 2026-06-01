Iberdrola refuerza sus premios para proyectos sociales vinculados al deporte

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La nadadora paralímpica burgalesa Marta Fernández participó este lunes en Valladolid en la presentación de la séptima edición de los Premios Iberdrola Supera, unos galardones dotados con 400.000 euros que reconocen proyectos desarrollados en España para impulsar la igualdad de género a través del deporte. La convocatoria amplía hasta el 21 de junio el plazo de presentación de candidaturas e incorpora este año dos nuevas categorías.

El acto contó con la intervención del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; la responsable de Patrocinios de Iberdrola, Laura Gil; y el delegado institucional de la compañía en Castilla y León, Miguel Calvo. Junto a ellos participaron Marta Fernández, como nadadora paralímpica y embajadora de Iberdrola; Lydia Valentín, medallista olímpica y miembro del jurado de honor de estos premios; y Elías Rubio, maestro y coordinador del proyecto Convi-Bol del CEIP Lope de Vega de León, distinguido en la última edición con el Premio Iberdrola Supera Social.

Laura Gil destacó la evolución de los premios desde su creación y el impacto de los proyectos reconocidos, a los que se refirió como “historias que convierten sueños en realidades y generan un impacto directo en las personas”. También recordó que la séptima edición incorpora las categorías Supera Salud y Bienestar y Supera Veteranas, que se suman a las seis ya existentes, y que el plazo para concurrir a la convocatoria se mantiene abierto hasta el 21 de junio.

La burgalesa Marta Fernández compartió durante la presentación el significado que tiene para ella formar parte del programa Embajadoras Iberdrola y vinculó esta iniciativa con la capacidad del deporte femenino para generar referentes e inspiración. En esa misma línea, Lydia Valentín subrayó el papel de los premios como motor de cambio y la responsabilidad del jurado a la hora de reconocer proyectos “tan necesarios y con un impacto tan humano”.

Iberdrola presentó en Valladolid sus premios al deporte femenino.ECB

Elías Rubio explicó la experiencia del proyecto Convi-Bol del CEIP Lope de Vega de León, ganador del Premio Iberdrola Supera Social en la anterior edición, y señaló que el reconocimiento permitió consolidar y dar visibilidad a una iniciativa educativa inclusiva que utiliza el deporte como herramienta de igualdad. Miguel Calvo reafirmó el compromiso de Iberdrola con la igualdad y con el desarrollo económico y social de Castilla y León, además del apoyo de la compañía al deporte femenino.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, cerró el acto con una intervención en la que destacó el papel de la ciudad como sede de la presentación y animó a los vallisoletanos y al conjunto de los ciudadanos de Castilla y León a presentar sus candidaturas en esta nueva edición.

Ocho categorías con 50.000 euros cada una

La séptima edición de los Premios Iberdrola Supera amplía su alcance con dos nuevas categorías, Supera Salud y Bienestar y Supera Veteranas, que se incorporan a Supera Base, Supera Competición, Supera Social, Supera Inclusión, Supera Difusión y Supera Impulso Rural. Cada una de ellas está dotada con 50.000 euros, hasta alcanzar una cuantía total de 400.000 euros.

Los proyectos serán evaluados por un jurado de honor formado por personalidades del deporte y de los medios de comunicación, entre ellas Carolina Marín, Teresa Perales, Iker Casillas, Sandra Sánchez, Lydia Valentín, Ona Carbonell, Susanna Griso y Alexia Putellas.

En su sexta edición, los Premios Iberdrola Supera igualaron el récord de candidaturas con 1.300 proyectos presentados. Desde su creación en 2020, la iniciativa ha recibido más de 5.300 candidaturas.

Iberdrola y su apoyo al deporte femenino

Iberdrola es desde 2016 uno de los principales impulsores del deporte practicado por mujeres en España. Actualmente apoya a 35 federaciones nacionales y da nombre a más de 100 competiciones. Según la compañía, durante esta década el número de integrantes femeninas de estas federaciones ha crecido más de un 80%, hasta rozar las 820.000.

Ese respaldo se extiende también al deporte paralímpico. Iberdrola colabora desde 2005 con el Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico del Comité Paralímpico Español, dirigido a mejorar las condiciones de preparación y participación de los deportistas en competiciones de máximo nivel. Además, a través de su Fundación en España y en colaboración con el Comité Paralímpico Español, concede becas de formación universitaria y de posgrado a deportistas paralímpicos beneficiarios de este plan.