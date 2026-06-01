Cinco heridos, entre ellos un menor de edad, en tres accidentes en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cinco personas, entre ellas un menor de edad, resultaron heridas en tres accidentes registrados en la capital durante esta jornada. En el primero, una mujer de unos 30 años resultaba herida tras sufrir un atropello. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía el aviso a las 7.37 horas, en el que se informaba del atropello en la avenida Islas Baleares.

En la llamada se pedía asistencia sanitaria para una mujer de unos 30 años que había resultado herida tras ser atropellada por un turismo. En el aviso se indicaba que la mujer estaba consciente.

En el segundo accidente, registrado a las 13.51 horas en la rotonda que conecta la avenida de José María Villacián Rebollo y la calle León, chocaban por alcance tres vehículos. En el aviso al 1-1-2 se informaba de dos personas heridas, una mujer que se había golpeado con el volante en el pecho y un varón que se quejaba de dolor de cuello. Emergencias Sanitarias - Sacyl enviaba asistencia sanitarias al lugar.

En el tercer accidente del día, dos ciclistas, uno de ellos menor de edad, resultaron heridos en un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 19.25 horas de un accidente de tráfico en la calle Rosa Sensat, cruce con Francisco Salinas. En la llamada explicaban los alertantes que han colisionado un turismo y dos ciclistas, un adulto -de unos 40 años- y un menor -de unos 10 años-. Los dos ciclistas estaban conscientes.