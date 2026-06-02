Detenido un joven por una agresión en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Local de Burgos ha detenido al autor de una agresión registrada en la calle Las Calzadas. Los hechos tuvieron lugar sobre las 6:50 horas de la madrugada del pasado sábado, 30 de mayo, cuando se recibió un aviso de la Sala 092 informando de la presencia de un hombre tendido en el suelo con un golpe en la cabeza.

En el lugar, los agentes observaron que allí se encontraban varios jóvenes, uno de ellos que presentaba varias heridas en la cabeza, así como pérdida parcial de la audición en uno de los oídos y aturdimiento.

Los testigos presenciales pudieron identificar a uno de los jóvenes que se encontraba en el lugar de los hechos y que además tenía sangre en una de sus zapatillas, indicando que debido a una discusión y tras empujar a la víctima y tirarla al suelo, le golpeó en la cabeza dándole una patada y generándole lesiones por las que tuvo que ser tratado posteriormente en el Hospital Universitario de Burgos y por las que precisó de una intervención quirúrgica.

Este hecho fue corroborado por el autor de la agresión, un joven de 22 años, que fue detenido y puesto a disposición judicial por la presunta comisión de un delito de lesiones.