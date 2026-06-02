El Tercer Sector pronunciará el pregón de las Fiestas de San Pedro y San Pablo 2026

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El Tercer Sector será el encargado de pronunciar el pregón de las Fiestas de San Pedro y San Pablo de 2026, que comenzarán con este acto el próximo 27 de junio. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, realizó esta elección con el objetivo de reconocer la “imprescindible labor” que realizan estas entidades en la ciudad y su contribución a la sociedad burgalesa a lo largo del tiempo.

De hecho, hoy en día, “Burgos puede presumir de tener uno de los tejidos asociativos más amplios y diversos de toda España, con organizaciones que son ejemplo a nivel nacional por su trabajo, proyectos e iniciativas”, indicó Ayala.

La regidora realizó el encargo a la Plataforma del Tercer Sector, de la que forman parte cerca de una treintena de colectivos dedicados a la discapacidad, el ámbito sociosanitario, las adicciones, la integración, la exclusión social, el voluntariado y el campo de las acciones sociales.

La Plataforma del Tercer Sector se constituyó en 2012 con el objetivo de que sus integrantes tuviesen una única voz a la hora de defender los intereses comunes, esencialmente en la defensa de derechos e intereses sociales. Forman parte entidades como el Banco de Alimentos, Burgos Acoge, Aspanias, Asociación Síndrome de Down, el Comité Ciudadano Antisida o la Fundación Secretariado Gitano.

De hecho, sus objetivos fundamentales son aglutinar, articular y fortalecer el Tercer Sector de la provincia de Burgos atendiendo a toda su diversidad, ser un foro de encuentro y debate de buenas prácticas e innovación social y promover el buen gobierno, la transparencia y la profesionalización de las entidades. También pretende asegurar la interlocución e incidencia con los distintos agentes del ámbito social y político, poner a las personas en el centro, contribuir a la construcción de una sociedad más justa, cohesionada e igualitaria e impulsar la participación ciudadana, fomentando el voluntariado.

La Plataforma está integrada, a su vez, en la Plataforma del Voluntariado de España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, la Plataforma de ONG de Acción Social, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Cruz Roja Española, Cáritas Diocesana y la Organización Nacional de Ciegos de España. También mantiene colaboraciones directas con plataformas del Tercer Sector de ámbito regional.