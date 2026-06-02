Así ha comenzado en Burgos la PAU 2026

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los nervios son inevitables, pero muchos de los estudiantes que comienzan hoy los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) confían en el trabajo realizado, no sólo estos últimos días sino a lo largo del curso. “Al final esta es una carrera de fondo, así que ya solo toca repasar”, comenta Clara, alumna del Instituto López de Mendoza, que apunta que Matemáticas es la asignatura que más miedo le da “porque depende mucho de lo que caiga, pero bueno, igualmente voy preparada”.

La vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Burgos, Sara Gutiérrez, afirma que la Universidad “cuenta con todas las medidas legales para garantizar la transparencia de la prueba y la igualdad de oportunidades de todos los alumnos”, y subraya en este sentido la importancia de la vigilancia presencial. De esta forma, más de 160 personas están implicadas estos días en la PAU para asegurar el correcto desarrollo de los exámenes, que realizarán 1.805 estudiantes en el distrito de Burgos y que no cuentan con novedades relevantes en cuanto a modelos o criterios de corrección con respecto al año pasado. Además, desde la UBU ha instalado un nuevo puesto de atención de psicológica gestionado por el Servicio Universitario de Atención a la Salud en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que se suma al que ya se puso en marcha el año pasado en la Escuela Politécnica – Milanera para abordar posibles momentos de estrés o ansiedad durante las pruebas.

Miriam, también alumna del IES López de Mendoza y que tiene como objetivo comenzar el Grado en Química en la UBU el próximo curso, reconoce que está muy nerviosa, pero que “al final hemos trabajado durante todo el curso y nos han enseñado muy bien”. Sus compañeras Emma y Alma, que quieren estudiar Psicología y Enfermería en la UBU, deseaban antes del examen de Lengua Castellana y Literatura que uno de los temas fuera ‘Yerma’, de García Lorca, o ‘El Camino’, de Miguel Delibes, y han estado de suerte porque el autor vallisoletano ha sido una de las opciones junto ‘Luces de Bohemia’, de Valle-Inclán, que también fue una de las preguntas el año pasado.

Ya con la tranquilidad de haber terminado el primer examen, Jimena, Adriana, Samuel, Javier y Celia, alumnos del IES Diego Porcelos y que quieren estudiar Filología Hispánica, Marketing, Educación Social, Magisterio y Comunicación Audiovisual, respectivamente, en la Universidad de Burgos, salen contentos en general, aunque consideran que la sintaxis y el comentario de texto ha sido complicado. “Relacionaba muchas cosas”, “muy metafórico” puntualizan, y con los apuntes del siguiente examen, el de Filosofía, en la mano, “rezan” para que “caiga” Aristóteles o Platón.