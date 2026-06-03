Burgos ofrece su gastronomía como reclamo a operadores turísticos internacionales

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Burgos ha presentado su oferta gastronómica y turística ante operadores y agencias de viajes de distintos mercados nacionales e internacionales con el objetivo de abrir nuevos contactos comerciales e incorporar la ciudad a circuitos especializados en gastronomía, enoturismo y experiencias vinculadas al territorio.

La promoción se desarrolló en la Jornada Comercial de Servicios Turísticos de Castilla y León, organizada por la Junta a través de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León. Burgos participó en este encuentro por medio de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, que trasladó a los profesionales del sector las posibilidades del destino dentro de una programación turística orientada a productos concretos y comercializables.

Uno de los argumentos principales fue el Club de Producto Burgos Gastronomy City, una iniciativa que agrupa a establecimientos, productores y agentes turísticos en torno a la gastronomía local. La propuesta busca ordenar y promocionar experiencias ligadas a la cocina burgalesa, con una oferta que pueda integrarse en paquetes de viaje o programas destinados a visitantes interesados en el patrimonio culinario, el vino y los productos de proximidad.

Contactos con operadores de varios mercados

La jornada reunió a operadores procedentes de países como Estados Unidos, Alemania, Suecia, China, India, Polonia, Turquía, Portugal, Brasil o Uruguay. Buena parte de ellos trabajan con viajes especializados en gastronomía, vino y experiencias turísticas, un segmento en el que Burgos intenta reforzar su posición aprovechando el peso de su patrimonio histórico, su oferta hostelera y su vinculación con productos agroalimentarios reconocidos.

La presencia en este tipo de encuentros permite a los destinos establecer relaciones directas con profesionales encargados de programar y vender viajes. En el caso de Burgos, la participación se centró en presentar una oferta con capacidad para conectar la visita urbana con la gastronomía, el enoturismo y las experiencias de interior, dentro de una estrategia orientada a mercados de mayor alcance.