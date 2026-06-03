Detenido en un piso de Burgos tras quebrantar una orden de alejamiento en vigor sobre su ex pareja

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de Burgos especializados en la vigilancia y protección de víctimas de violencia de género, procedieron a la detención, durante el pasado día 28 mayo, de un hombre de 30 años de edad, investigado como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena/medida cautelar judicial, cometido sobre su ex pareja, una joven de unos 20.

La intervención se desarrollaba a partir de una llamada telefónica recibida por un agente incardinado en los servicios de protección de víctimas de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial, quien recibía la información de que el ex novio de una joven, se dirigía en autobús hacia Burgos con la intención de contactar con la misma, y de la existencia de una orden judicial que impedía lo anterior.

Recabados todos los datos, los agentes comprobaron la existencia y vigor de dichas medidas contra el varón, impuestas escasos días atrás por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villarcayo, de aproximarse a menos de 200 metros de la joven, en cualquier lugar donde ella se encuentre, así como de comunicarse por cualquier medio con la misma. Todo ello derivado de una denuncia previa por hechos calificados como malos tratos habituales en el ámbito familiar.

Por tal motivo, la Policía Nacional estableció un dispositivo discreto de vigilancia, y detectó la presencia del a la postre detenido, cuando se apeaba de un autocar de línea en la propia estación de la calle Miranda. Acto seguido se dirigió hasta el domicilio donde la joven se encontraba residiendo y, tras contactar con la misma, accedían ambos al interior del inmueble.

Acreditado el quebrantamiento de la medida judicial impuesta, los agentes accedieron a la vivienda con la autorización de su titular, y encontraron a ambos en su interior, procediendo al arresto del varón, quien se había escondido en el interior de un armario.

Tramitadas las diligencias policiales relativas a estos hechos, el detenido ha sido puesto a disposición de las Autoridades Judiciales competentes.