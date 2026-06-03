21 familias burgalesas hicieron posibles 67 trasplantes en el último año

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Colegio de Médicos de Burgos acogió esta tarde una jornada de sensibilización sobre donación de órganos y tejidos bajo el lema ‘Un sí que salva vidas”’ coincidiendo con la celebración del Día Nacional del Donante de Órganos, Tejidos y Células. El encuentro reunió a profesionales de la Medicina y la Enfermería, asociaciones de pacientes y ciudadanos para poner en valor el impacto de la donación y fomentar el diálogo social sobre una decisión que puede salvar vidas.

Durante la misma se hizo balance de la actividad registrada en Burgos durante el último año que se calificó “como un dato que refleja la generosidad de la provincia”. En concreto, un total de 21 familias “dijeron sí a la donación en uno de los momentos más difíciles de sus vidas”, permitiendo la obtención de 67 órganos para trasplante. Además, en lo que va de 2026, cuatro donantes han contribuido ya a mejorar o salvar la vida de doce personas.

Los organizadores quisieron reconocer públicamente la generosidad de los donantes y sus familias, auténticos protagonistas de un sistema que cada día ofrece una nueva oportunidad a miles de pacientes.

Profesionales comprometidos con la donación y los trasplantes

La sesión contó con la participación de María Eugenia Perea Rodríguez, coordinadora hospitalaria de Trasplantes del Hospital Universitario de Burgos y coordinadora autonómica de Trasplantes de Castilla y León; la doctora Rebeca Vara Arlanzón, intensivista del HUBU y colaboradora de la Coordinación Hospitalaria de Trasplantes; y Carolina Román Díez, enfermera especializada en cuidados críticos y figura clave en la coordinación hospitalaria de donación y trasplantes. Asimismo, participaron entre el público, algunas de los profesionales sanitarios que les precedieron en su labor tanto en el HUBU como en el antiguo Hospital General Yagüe.

Las ponentes abordaron los aspectos clínicos, organizativos y humanos de la donación, así como el papel fundamental que desempeñan los profesionales sanitarios en todo el proceso.

España, referente mundial en trasplantes

Durante la inauguración se recordó que España mantiene desde hace 34 años consecutivos el liderazgo mundial en donación de órganos, gracias al denominado Modelo Español de Trasplantes, considerado un referente internacional por su eficacia y coordinación.

Los ponentes destacaron el papel de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y de las coordinaciones hospitalarias, que trabajan de forma permanente para garantizar una red pública, equitativa y altamente especializada.

La jornada puso el foco en la necesidad de normalizar las conversaciones sobre la donación de órganos dentro del ámbito familiar. Los expertos insistieron en que comunicar en vida la voluntad de donar facilita la toma de decisiones cuando llega el momento y evita dudas en situaciones especialmente complejas.

Un sí que salva vidas

En este contexto, se compartió una reflexión que marcó buena parte del encuentro: “Hoy el tabú no es el sexo, es la muerte”, una realidad que dificulta abordar cuestiones tan importantes como la donación de órganos y tejidos.

El acto concluyó con un mensaje de agradecimiento a todas las personas que hacen posible la cadena de la donación: profesionales, asociaciones de pacientes, instituciones y, especialmente, las familias donantes. Los organizadores animaron a la ciudadanía a informarse, resolver sus dudas y compartir con sus seres queridos su voluntad respecto a la donación de órganos.