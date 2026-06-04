El Alfoz e Isabel Álvarez, premiados por la hostelería de Castilla y León

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La gastronomía burgalesa tendrá doble presencia entre los reconocimientos principales de la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León, que premiará la trayectoria del restaurante El Alfoz y distinguirá a Isabel Álvarez, jefa de cocina y gerente de Maricastaña, como mejor chef de la Comunidad. Ambos recogerán los galardones el próximo 16 de junio en el Palacio de Congresos de León, en una cita impulsada por las organizaciones empresariales hosteleras de la región con el apoyo de la Junta de Castilla y León.

La Federación de Hostelería de Burgos ha situado así dos nombres propios de la provincia en una gala que este año girará en torno a la sostenibilidad social del sector, entendida como el reconocimiento a las personas que sostienen la actividad hostelera y turística desde el empleo, la formación, la continuidad de los negocios y el arraigo al territorio.

El Alfoz, de la cocina castellana al Concurso Nacional de Parrilla

El restaurante El Alfoz recibirá el reconocimiento reservado a los establecimientos históricos de la Comunidad. El local burgalés, dirigido por Rubén Güemes y con Vanesa Martín al frente de los fogones, se ha consolidado como una referencia de la cocina tradicional castellana actualizada con técnicas contemporáneas.

Su trayectoria recibió un respaldo nacional en 2024, cuando se proclamó ganador del Concurso Nacional de Parrilla en San Sebastián Gastronomika, uno de los congresos gastronómicos más relevantes del país. Ese premio reforzó una línea de trabajo vinculada al producto, la brasa y una interpretación reconocible de la cocina castellana.

Isabel Álvarez será reconocida como mejor chef de Castilla y León.ECB

Isabel Álvarez, una trayectoria ligada a la creatividad gastronómica en Burgos

Isabel Álvarez será reconocida como mejor chef de Castilla y León. Su nombre forma parte de la evolución reciente de la cocina burgalesa desde la apertura del restaurante Fábula en 1999, un proyecto que introdujo una mirada más creativa en la gastronomía de la ciudad.

Desde 2015 dirige la cocina y la gestión de Maricastaña, donde ha mantenido una línea de trabajo propia y vinculada a la vida gastronómica local. Álvarez también participó de forma activa en el diseño del proyecto Burgos Capital Española de la Gastronomía 2013 y forma parte de la directiva de Eurotoques España.

Nueve restaurantes históricos, uno por provincia

La gala celebró su primera edición el pasado año en el Teatro Liceo de Salamanca y en esta segunda convocatoria reconocerá a nueve restaurantes históricos, uno por cada provincia de Castilla y León. Las organizaciones provinciales de hostelería han seleccionado los establecimientos por su trayectoria, su relación con la cocina tradicional y su contribución a preservar la identidad gastronómica del territorio.

Junto a El Alfoz, serán reconocidos el Hostal Restaurante Doña Juana de Ágreda, en Soria; el Restaurante Alcaravea, en Ávila; el restaurante Ángela, en Valladolid; el restaurante Entrepeñas, en Geras, León; Casa Aurelia, en Villaralbo, Zamora; el Mesón Cervantes, en Salamanca; la Finca El Rancho de la Aldegüela, en Torrecaballeros, Segovia; y el Hotel Restaurante Estrella del Bajo Carrión, en Villoldo, Palencia.

La gala amplía sus reconocimientos a profesionales del sector

La principal novedad de esta edición será la incorporación de distinciones profesionales en distintas áreas de la hostelería y el turismo. Además del premio a Isabel Álvarez como cocinera, la gala reconocerá a Ismael Sofraga, de Sofraga Palacio en Ávila, como director de hotel; Javier Rodríguez, del Parador de León, como recepcionista; Mercedes Pedrosa, del Hotel Restaurante Estrella del Bajo Carrión, como jefa de sala; María Francisca Martín, del Hotel Emperatriz de Salamanca, como gobernanta; Pablo Martín, del Restaurante Cándido de Segovia, como sumiller; Marino Victorio Robles, del Bar Restaurante Bentorro de Soria, como camarero; y Andrés Cid, de La Perla Negra en Zamora, como barman.