Un casero y cinco hombres entran a la fuerza en un piso de Burgos para echar a las inquilinas y acaban detenidos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un intento de desahucio por las bravas acabó de la peor manera posible para el casero este martes en Burgos. Junto a él, otros cinco hombres de entre 28 y 38 años fueron detenidos por la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía después de irrumpir de forma sorpresiva en una vivienda de la calle San Francisco con el único objetivo de echar a la calle a las mujeres que vivían allí.

Los hechos se desencadenaron el pasado martes en torno a primera hora de la tarde, cuando una de las inquilinas del piso alertó a la Policía de varias personas se habían colado en su interior. Una vez allí, los agentes se toparon con dos mujeres visiblemente afectadas. Según su relato, seis varones entraron en la vivienda haciendo uso de un juego de llaves y, a continuación, trataron de obligarlas a abandonar el inmueble bajo amenazas y coacciones.

Hasta tal punto llegó la tensión que el casero y sus acompañantes todavía seguían en el domicilio cuando llegó la Policía. A su llegado, los agentes agentes comprobaron que el piso era un auténtico caos, con ropa y enseres personales de las inquilinas esparcidos por todo el suelo a raíz del fuerte enfrentamiento vivido minutos antes.

Tras realizar las comprobaciones oportunas y tomar declaración a los implicados, los propios asaltantes ofrecieron una versión que terminaría corroborando, al menos en parte, el relato de las víctimas. Ante las evidencias, los policías les notificaron que su peculiar 'método de expulsión' era constitutivo de un presunto delito de allanamiento de morada, amenazas y coacciones.

Finalmente, intervención se saldó con la detención inmediata de los seis hombres, que ya han pasado a disposición de la autoridad judicial para el esclarecimiento de los hechos.