Así es el Aula del Futuro que sitúa a la UBU en la élite de la innovación formativa

Resposanbles de la Universidad de Burgos y representantes de la administración regional y local asistieron a la inauguración del Aula del Futuro.TOMÁS ALONSO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La Facultad de Educación de la Universidad de Burgos ya cuenta con un Aula del Futuro, un espacio que convierte a la institución burgalesa en la primera universidad de Castilla y León y la sexta de España en obtener el sello del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF). El reconocimiento distingue una propuesta que combina tecnología y nuevas metodologías docentes y que busca trasladar a la formación universitaria de los maestros del mañana los cambios que ya se han implantado en numerosos centros educativos.

La acreditación reconoce una iniciativa que, lejos de poner el foco únicamente en el equipamiento, otorga el protagonismo a lo que se puede lograr con él. El planteamiento impulsado por el INTEF parte de la necesidad de reorganizar los espacios para modificar las dinámicas de aprendizaje. Frente al aula tradicional, con el profesor como foco de atención y los alumnos distribuidos en filas, el Aula del Futuro se articula en distintas zonas destinadas a investigar, crear, interactuar, desarrollar proyectos y presentar resultados. El mobiliario es "ergonómico y móvil", los espacios se adaptan a cada actividad y la tecnología se integra como una herramienta más, siempre al servicio del proceso educativo.

Las nuevas dependencias disponen de una amplia dotación material orientada tanto a la creación de contenidos como a la experimentación práctica. El espacio cuenta con equipos de realidad virtual, tabletas y ordenadores portátiles, cámaras de fotografía y vídeo, dispositivos para grabación móvil y un croma destinado a la producción audiovisual. Completan el equipamiento materiales de robótica educativa, programación y pensamiento computacional, entre ellos kits de Lego Education, Micro y Tale-Bot, además de recursos específicos para actividades relacionadas con la electrónica, el reciclaje, las ciencias naturales o el desarrollo de proyectos STEAM.

Durante la presentación en sociedad de esta dependencia, el rector de la UBU, José Miguel García, destacó ante todo el carácter pionero de una iniciativa que sitúa a la institución entre la media docena de universidades españolas que cuentan con un espacio certificado de estas características. "Es un lugar físico, pero sobre todo es un punto de investigación y de desarrollo", señaló, para incidir en que la propuesta incorpora también "la parte de humanidad, de creación, de error y de aprendizaje de otra manera". El rector enmarcó la iniciativa en una reflexión más amplia sobre cómo formar a estudiantes que han crecido en un contexto digital. "Es un concepto de pensamiento distinto y evolucionado de lo que puede ser la educación del futuro", afirmó.

Por su parte, la decana de la Facultad de Educación, María Isabel Luis, defendió la necesidad de incorporar estas dinámicas a la formación inicial del profesorado. A su juicio, las universidades deben anticiparse a los cambios que ya se producen en colegios e institutos y preparar a los futuros docentes para desenvolverse en entornos flexibles y metodologías cada vez más extendidas. "Tenemos que liderar esta transformación", sostuvo.

La organización del Aula del Futuro permite que distintos grupos desarrollen actividades simultáneamente mientras el profesorado coordina y acompaña los distintos procesos de aprendizaje. "Se trata de una lógica alejada de la clase tradicional, pues rompe con la enseñanza uniforme para todos", resumió Luis.

La intención es que este espacio impulse cambios que trasciendan la propia aula. De hecho, según indicó la decana, ya se han puesto en marcha proyectos compartidos entre asignaturas y experiencias de codocencia en las que participan varios profesores con un mismo grupo de estudiantes. "Queremos que sea el núcleo para la renovación que buscamos", señaló, para explicar que idéntica filosofía se ha extendido también a otros espacios del centro. "Hemos eliminado paredes en varias clases para favorecer la flexibilidad y también hemos transformado el patio en el denominado Idearium", explicó. "No solamente es un aula; es el centro el que va caminando hacia esa transformación", apostilló.

Entre los objetivos concretos de esta iniciativa figuran, más allá de fomentar el aprendizaje cooperativo, la creatividad y la investigación mediante espacios flexibles adaptados a distintas actividades, el uso cotidiano de herramientas digitales y recursos audiovisuales, promover la lectura, integrar criterios de inclusión y accesibilidad para atender a la diversidad del alumnado y alentar hábitos vinculados a la sostenibilidad y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre sus metas también se incluyen la organización de talleres, charlas y otras actividades abiertas, la mejora del bienestar dentro de los entornos educativos y el fortalecimiento de los vínculos entre la universidad y la comunidad.