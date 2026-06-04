FAE acerca la Formación Profesional a 1.329 alumnos burgaleses

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Un total de 1.329 alumnos de distintos centros educativos de la provincia de Burgos participaron durante el curso 2025-2026 en el programa Vocaciones Dualiza, una iniciativa dirigida a acercar la Formación Profesional al alumnado y explicar las oportunidades laborales que ofrece este itinerario formativo en un mercado en el que las empresas demandan perfiles cualificados.

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos y la Fundación CaixaBank Dualiza desarrollaron 22 charlas y jornadas de orientación a lo largo del curso, dentro del convenio de colaboración renovado a comienzos de 2025 para reforzar el conocimiento de la FP entre jóvenes y familias y responder a las necesidades de talento especializado del tejido productivo burgalés. Los datos de este curso confirman la estabilidad del programa después del máximo alcanzado en 2024-2025, cuando se organizaron 28 jornadas con 1.654 estudiantes. En el ejercicio que acaba de cerrarse, la actividad se situó de nuevo por encima de los 1.300 alumnos, con 22 acciones divulgativas por la provincia.

Esta iniciativa busca orientar al alumnado con información sobre la oferta formativa, aunque su propósito va más allá de presentar ciclos o itinerarios. Las jornadas incorporan la participación de empresarios y profesionales, que trasladan su experiencia directa y ayudan a los estudiantes a vincular sus decisiones académicas con las necesidades reales de las empresas. Ese contacto entre centros educativos y tejido empresarial gana peso con la implantación de la nueva Ley de Formación Profesional, que refuerza el modelo dual y amplía la presencia de los estudiantes en las empresas desde las primeras etapas de su formación.

FP, empleo cualificado

FAE y Fundación CaixaBank Dualiza valoran los resultados del programa y mantienen su compromiso de seguir impulsando actividades que acerquen la Formación Profesional a los jóvenes. Desde su puesta en marcha, miles de estudiantes burgaleses han participado en las acciones organizadas dentro de Vocaciones Dualiza, que se ha consolidado como una herramienta de promoción de la FP en la provincia. La elevada inserción laboral de los titulados de FP en Burgos y la necesidad de perfiles especializados mantienen este itinerario como una de las opciones con mejores perspectivas de empleo para los jóvenes.