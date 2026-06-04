Los bomberos intervienen por un fuego de pelusas de chopo en Casa la Vega

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Un incendio de pelusas de chopo provocó ayer una veintena de llamadas al 112 en Burgos y obligó a intervenir a los Bomberos en la calle Hermanas Mirabal, a la altura del número 30, sin que se registraran heridos. El aviso se concentró en apenas unos minutos, entre las 17.34 y las 17.42 horas, franja en la que la sala de operaciones del 112 Castilla y León recibió 21 llamadas que alertaban de la presencia de fuego en esa zona de Casa la Vega junto al río Vena. Emergencias avisó a la Policía Local y los bomberos, aunque éstos ya se encontraban en el lugar cuando se comunicó la incidencia. La intervención permitió controlar el incendio, originado en pelusas de chopo, un material muy ligero y de rápida combustión que en esta época se acumula con facilidad en calles, solares y zonas ajardinadas.