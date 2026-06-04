El Correo de Burgos

Los bomberos intervienen por un fuego de pelusas de chopo en Casa la Vega

El incendio se registró a la altura del número 30 de la calle Hermanas Mirabal y no causó heridos, aunque generó 21 llamadas al servicio de emergencias.

Imagen de archivo de dos miembros de los Bomberos extinguiendo un incendio de pelusas en la capital burgalesa.

Imagen de archivo de dos miembros de los Bomberos extinguiendo un incendio de pelusas en la capital burgalesa.RAÚL G. OCHOA

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Un incendio de pelusas de chopo provocó ayer una veintena de llamadas al 112 en Burgos y obligó a intervenir a los Bomberos en la calle Hermanas Mirabal, a la altura del número 30, sin que se registraran heridos. El aviso se concentró en apenas unos minutos, entre las 17.34 y las 17.42 horas, franja en la que la sala de operaciones del 112 Castilla y León recibió 21 llamadas que alertaban de la presencia de fuego en esa zona de Casa la Vega junto al río Vena. Emergencias avisó a la Policía Local y los bomberos, aunque éstos ya se encontraban en el lugar cuando se comunicó la incidencia. La intervención permitió controlar el incendio, originado en pelusas de chopo, un material muy ligero y de rápida combustión que en esta época se acumula con facilidad en calles, solares y zonas ajardinadas.

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