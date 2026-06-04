Burgos Industria cumple 50 citas con una jornada sobre energía y empresa

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Los Jueves de la Industria alcanzaron esta tarde su edición número 50 con una jornada dedicada al papel de la energía en la competitividad empresarial, uno de los factores que condicionan la evolución de los procesos productivos, la inversión industrial y la transición hacia modelos de actividad más eficientes. La sesión, impulsada por la socidad de promoción ProBurgos, se celebró en el espacio Burgos Industria del Fórum Evolución y contó con la participación de Iberdrola y de la Universidad de Burgos.

Roberto Rodríguez, responsable de Negocio de Red para Burgos y Soria de Iberdrola, impartió la ponencia «Potencia energética para competir», en la que abordó los desafíos que plantea la electrificación de los procesos industriales y las oportunidades vinculadas a la eficiencia energética. Durante su intervención,Rodríguez situó la energía como una variable estratégica para las empresas, tanto por su impacto en los costes como por su relación con la sostenibilidad y la capacidad de adaptación tecnológica en el entorno empresarial.

Roberto Rodríguez, responsable de Negocio de Red para Burgos y Soria de Iberdrola.SANTI OTERO

Universidad y empresa, una conexión con resultados aplicados

La jornada incorporó una nueva edición del espacio Conexión Universidad Empresa, en el que Álvaro Herrero, investigador del grupo GICAP de la Universidad de Burgos, presentó un caso desarrollado junto a las empresas burgalesas Hypatia GNC Accesorios y Mecanizados Especiales.

La experiencia sirvió para mostrar cómo la colaboración entre grupos de investigación y compañías locales puede traducirse en innovación aplicada, mejoras de procesos y ventajas competitivas para el tejido industrial. Ese vínculo entre conocimiento universitario y actividad empresarial se ha convertido en uno de los elementos recurrentes del ciclo.

Cincuenta citas para acercar la industria a Burgos

La sesión permitió conmemorar las 50 ediciones de Los Jueves de la Industria desde su puesta en marcha en enero de 2025. En este periodo, el programa se ha consolidado como un punto de encuentro entre industria, empresa, universidad y ciudadanía, con una programación orientada a explicar proyectos, retos y transformaciones del tejido productivo burgalés.

Por el ciclo han pasado compañías relevantes de la industria local y nacional, entre ellas Benteler, Campofrío, Antolin, Kronospan o GlaxoSmithKline, junto a empresas de ámbitos como la ingeniería, la alimentación, la energía, los bienes de equipo o los materiales avanzados. Esa diversidad refleja el peso de la industria en la economía burgalesa y su capacidad para generar conocimiento, innovación y empleo.