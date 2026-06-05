La Ribera, antes del vino. Territorio Vacceo por descubrir

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Mucho antes de que la Ribera se convirtiera en la tierra de bodegas y vino que hoy la identifica, el valle del Duero sirvió de hogar a pueblos empeñados en arraigar, como las vides, y dejar una profunda huella en su historia. Lo lograron, aunque desaparecieran sin conciencia de ello, y su legado florece en la actualidad. No imaginaban aquellos moradores que su cultura atraería a grandes y pequeños siglos después ni que su herencia serviría para descubrir el germen de la riqueza patrimonial que atesora la comarca desde tiempos prerromanos. Porque esa es precisamente la horquilla temporal que abarca Territorio Vacceo, el parque arqueológico ubicado en la localidad de Roa (con vistas incluso a la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, por aquello de conectar símbolos), dedicado a descubrir el pasado más remoto de la zona y, de paso, a servir de puerta de entrada a diferentes yacimientos de Castilla y León que, juntos, dibujan el árbol genealógico de la región.

Ese es, de hecho, el empeño de Pedro Carazo, guía y gestor desde hace poco más de un año, junto con Verónica Diosdado, de un espacio por el que, con ellos al frente, ya han desfilado más de 600 visitantes. Todos, sin excepción, salían de allí con una visión panorámica de la historia antigua ribereña y, la gran mayoría, con ganas de más. Porque la intención de los responsables es, más allá de divulgar, «despertar la curiosidad». «Queremos que sea un punto de inicio para que la gente venga a explorar la comarca y se anime después a conocer otros lugares. Nos encanta que luego nos envíen fotos desde Numancia, Monte Bernorio o los distintos museos provinciales porque significa que el parque ha cumplido su función», explica Carazo.