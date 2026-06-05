El Correo de Burgos

LA POSADA

La Ribera, antes del vino. Territorio Vacceo por descubrir

Recreaciones, visitas guiadas y talleres familiares acercan las culturas de los pueblos que habitaron la comarca hasta la llegada de los romanos en un recinto que aspira además a suscitar la curiosidad por otros enclaves de Castilla y León

Un grupo de escolares se adentra en un poblado de la Edad de Hierro

Un grupo de escolares se adentra en un poblado de la Edad de HierroECB

Publicado por
Laura Briones
Burgos

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Mucho antes de que la Ribera se convirtiera en la tierra de bodegas y vino que hoy la identifica, el valle del Duero sirvió de hogar a pueblos empeñados en arraigar, como las vides, y dejar una profunda huella en su historia. Lo lograron, aunque desaparecieran sin conciencia de ello, y su legado florece en la actualidad. No imaginaban aquellos moradores que su cultura atraería a grandes y pequeños siglos después ni que su herencia serviría para descubrir el germen de la riqueza patrimonial que atesora la comarca desde tiempos prerromanos. Porque esa es precisamente la horquilla temporal que abarca Territorio Vacceo, el parque arqueológico ubicado en la localidad de Roa (con vistas incluso a la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, por aquello de conectar símbolos), dedicado a descubrir el pasado más remoto de la zona y, de paso, a servir de puerta de entrada a diferentes yacimientos de Castilla y León que, juntos, dibujan el árbol genealógico de la región.

Ese es, de hecho, el empeño de Pedro Carazo, guía y gestor desde hace poco más de un año, junto con Verónica Diosdado, de un espacio por el que, con ellos al frente, ya han desfilado más de 600 visitantes. Todos, sin excepción, salían de allí con una visión panorámica de la historia antigua ribereña y, la gran mayoría, con ganas de más. Porque la intención de los responsables es, más allá de divulgar, «despertar la curiosidad». «Queremos que sea un punto de inicio para que la gente venga a explorar la comarca y se anime después a conocer otros lugares. Nos encanta que luego nos envíen fotos desde Numancia, Monte Bernorio o los distintos museos provinciales porque significa que el parque ha cumplido su función», explica Carazo.

Elementos de cerámica junto al acceso a la 'domus romana' recreada.

Elementos de cerámica junto al acceso a la 'domus romana' recreada.

Poblados y espacios domésticos para reconstruir una secuencia histórica

Así, Territorio Vacceo amplía el foco. Y lo hace a través de un recorrido que permite saltar de una época a otra sin abandonar el recinto. Entre las propuestas más llamativas figuran réplicas a tamaño real de distintos poblados y espacios domésticos inspirados en culturas que habitaron el actual territorio mucho antes de la irrupción del Imperio Romano. «Hemos hecho recreaciones de la cultura de Cogotas, de Soto de Medinilla y también un poblado vacceo a tamaño real», explica Carazo. La primera remite a las comunidades de la Edad del Bronce asentadas en el interior peninsular, y la segunda, a los grupos que precedieron a la sociedad que da nombre al proyecto en la cuenca del Duero. Juntas ayudan a reconstruir una larga secuencia histórica de la que este parque da cuenta de manera sencilla y atractiva.
En ese recorrido, sin embargo, los vacceos ocupan un lugar central dada la relevancia que alcanzó este pueblo prerromano en buena parte del entorno. La elección de Roa como sede tiene también su razón de ser. Y es que la localidad burgalesa hunde sus raíces en la antigua Rauda vaccea, uno de los enclaves más destacados de esta cultura y un punto estratégico en las relaciones que mantenía con otros asentamientos de la Meseta, de los que también se habla en este espacio interpretativo, con recreaciones de las sociedades vecinas turmoga y arévaca que completan el retrato de aquella compleja realidad.
Pedro Carazo explica los elementos que presiden el interior de la 'domus romana'

Pedro Carazo explica los elementos que presiden el interior de la 'domus romana'

Superposición de culturas

La disecciona una propuesta concebida para explicar la historia a través de la vida cotidiana. Oficios, herramientas, métodos constructivos y formas de organización social sirven de hilo conductor para un viaje en el tiempo que invita a ponerse en la piel de quienes habitaron estas tierras siglos atrás. De la mano de Pedrete Guiados, empresa encargada del recinto, el visitante puede adentrarse en un poblado de la Edad del Hierro levantado siguiendo las técnicas documentadas por la arqueología y conocer cómo vivían las culturas del Soto y vaccea, predominantes en la Meseta Norte entre los siglos IX y I antes de Cristo.
El periplo continúa hacia la época romana con la recreación de una 'domus' en la que no faltan espacios tan característicos como el 'tablinum', destinado a la recepción de visitas; el 'triclinium', utilizado como comedor; o las 'tabernae', equivalentes a los actuales comercios. «También hemos querido poner en valor lo que ocurrió después de aquel cambio», explica Carazo, que destaca especialmente la pervivencia de determinadas costumbres indígenas, visibles todavía en algunas producciones cerámicas de la época. «Es importante entender que ciertas tradiciones no desaparecieron por completo con Roma», señala. Continuidad que el parque aprovecha para mostrar cómo la historia del territorio se construyó más por superposición de culturas que por sustitución de unas por otras. 
Carazo gestiona el parque arqueológico desde hace poco más de un año

Carazo gestiona el parque arqueológico desde hace poco más de un año

Visitas guiadas y a demanda, con talleres para todos

La visita (siempre guiada y a demanda, con reserva, bien en el 652193849, en reservas@pedreteguiados.com o a través de la web www.territoriovacceo.com) muestra reproducciones de algunas de las piezas más singulares halladas en yacimientos de la zona. Sonajeros, recipientes cerámicos y otros objetos cotidianos ayudan a poner rostro a unas comunidades normalmente ocultas tras las vitrinas de los museos. Las recreaciones llevan la firma de Diosdado, que a través de ArtHebe y Juniperus Ecoturismo también asume los talleres participativos que ponen la guinda, dedicados a disciplinas como la cerámica, los mosaicos o la orfebrería, concebidos para que adultos y niños -cada uno con su actividad específica, pero juntos- compartan el descubrimiento del pasado. Y se diviertan.
De paso, en la línea de ese aliciente para un turismo «sostenible y de calidad» al que quiere contribuir Carazo, los visitantes pueden completar su jornada dejándose llevar por algunos de los grandes reclamos de la zona, desde, obviamente, las bodegas y viñedos que brindan la fama internacional a la Ribera del Duero, hasta enclaves patrimoniales como Caleruega o Peñaranda de Duero y espacios naturales donde aún es posible avistar ejemplares del amenazado buitre negro. Territorio Vacceo se convierte así, con orgullo, en la excusa perfecta para conocer a fondo, ayer y hoy, la comarca.
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