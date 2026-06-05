Cinco heridos en tres accidentes en Burgos en apenas tres horas
Una joven quedó atrapada en un turismo tras una salida de vía en Valdorros, mientras que en la capital se registraron una colisión con un patinete eléctrico y un alcance entre tres vehículos
Cinco personas resultaron heridas este viernes en tres accidentes de tráfico registrados en Valdorros y Burgos capital en un intervalo de apenas tres horas. El primero de los siniestros se produjo a las 08:41 horas en la A-1, a la altura del kilómetro 221, en sentido Burgos, donde un turismo se salió de la vía y dejó heridas a dos mujeres de unos 20 años.
Una de las ocupantes quedó atrapada en el interior del vehículo, por lo que el centro de emergencias movilizó a los bomberos de Burgos, además de dar aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender a las dos afectadas y proceder a su evacuación. Las asistencias sanitarias atendieron a un varón y a una mujer de unos 20 años que fueron trasladados posteriormente en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.
Ya en Burgos capital, a las 11:23 horas, se registró una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en la confluencia de la avenida Castilla y León con la calle Severo Ochoa. En este caso, los servicios de emergencia recibieron aviso para atender a una mujer de unos 30 años, conductora del patinete, que presentaba lesiones en las piernas.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Burgos y del Cuerpo Nacional de Policía, además de personal sanitario de Sacyl.
El tercer accidente tuvo lugar a las 11:49 horas en la calle Santander, junto a la avenida del Cid Campeador, donde tres turismos se vieron implicados en una colisión por alcance. Como consecuencia del impacto resultaron heridos un varón y una mujer de unos 70 años, para quienes también se solicitó asistencia sanitaria.
La Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y Sacyl fueron movilizados tras este último aviso. Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado de los heridos ni sobre las circunstancias concretas de los tres siniestros.