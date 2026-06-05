Cinco heridos en tres accidentes en Burgos en apenas tres horas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cinco personas resultaron heridas este viernes en tres accidentes de tráfico registrados en Valdorros y Burgos capital en un intervalo de apenas tres horas. El primero de los siniestros se produjo a las 08:41 horas en la A-1, a la altura del kilómetro 221, en sentido Burgos, donde un turismo se salió de la vía y dejó heridas a dos mujeres de unos 20 años.

Una de las ocupantes quedó atrapada en el interior del vehículo, por lo que el centro de emergencias movilizó a los bomberos de Burgos, además de dar aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender a las dos afectadas y proceder a su evacuación. Las asistencias sanitarias atendieron a un varón y a una mujer de unos 20 años que fueron trasladados posteriormente en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

Ya en Burgos capital, a las 11:23 horas, se registró una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en la confluencia de la avenida Castilla y León con la calle Severo Ochoa. En este caso, los servicios de emergencia recibieron aviso para atender a una mujer de unos 30 años, conductora del patinete, que presentaba lesiones en las piernas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Burgos y del Cuerpo Nacional de Policía, además de personal sanitario de Sacyl.

El tercer accidente tuvo lugar a las 11:49 horas en la calle Santander, junto a la avenida del Cid Campeador, donde tres turismos se vieron implicados en una colisión por alcance. Como consecuencia del impacto resultaron heridos un varón y una mujer de unos 70 años, para quienes también se solicitó asistencia sanitaria.

La Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y Sacyl fueron movilizados tras este último aviso. Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado de los heridos ni sobre las circunstancias concretas de los tres siniestros.