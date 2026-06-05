Burgos defiende la cooperación público-privada para captar congresos y eventos

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La Oficina de Congresos de Burgos ha participado esta semana en la Asamblea Anual del Spain Convention Bureau (SCB), celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, un encuentro que reunió a los principales destinos españoles especializados en la organización de congresos, convenciones y eventos profesionales.

La reunión congregó a representantes institucionales, responsables técnicos y profesionales del sector para abordar los principales retos y oportunidades de la industria de reuniones, compartir experiencias y avanzar en estrategias conjuntas orientadas a fortalecer la competitividad de los destinos españoles en un mercado cada vez más especializado y exigente.

La presencia de Burgos en este encuentro responde a la estrategia impulsada por el Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos y de su Oficina de Congresos, para fortalecer el posicionamiento de la ciudad en el mercado nacional e internacional del turismo de reuniones.

Durante las jornadas de trabajo, desarrolladas bajo el lema “Emocionar para humanizar”, se abordaron cuestiones relacionadas con la innovación, la sostenibilidad, la digitalización, la captación de eventos internacionales y las nuevas tendencias que están transformando el sector congresual.

Uno de los momentos más destacados para Burgos fue su participación en la mesa redonda “Inteligencia compartida en red, gobernanza y coordinación

en el destino”, un espacio de reflexión en el que se analizaron los modelos de colaboración entre destinos y la coordinación entre administraciones, convention bureaux y sector privado para fortalecer la competitividad de los territorios. En el debate participaron también representantes del Palacio de Congresos de Canarias-Auditorio Alfredo Kraus, la Asociación Canarias MICE y el Convention Bureau de Sevilla.

La intervención de Burgos permitió compartir experiencias sobre cooperación entre agentes públicos y privados y poner de manifiesto el papel estratégico que desempeñan las oficinas de congresos en la captación de eventos, la generación de actividad económica y la proyección de los destinos en los mercados nacionales e internacionales.

La Asamblea Anual concluyó con la aprobación de las líneas de trabajo que desarrollará la red durante los próximos meses. El Spain Convention Bureau, integrado actualmente por 67 destinos españoles, constituye la principal red nacional especializada en turismo de reuniones y congresos.

La Oficina de Congresos de Burgos forma parte de esta red desde el año 2012 y actualmente integra su Grupo de Trabajo Técnico, participando de manera activa en la definición de iniciativas y proyectos orientados al fortalecimiento del sector.