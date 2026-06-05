De liana en liana, todos a una. La lectura pública por el Día del Medio Ambiente, en imágenes

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Como si el escenario instalado en el paseo Marceliano Santa María fuera la casita de Bad Bunny, todos responden sí a la llamada, en este caso, de la Asociación Síndrome de Down Burgos. Aquí no se trata, para alivio de unos cuantos, de demostrar el dominio del 'perreo', sino de, sencillamente, sumar. Y leer, claro, que también tiene su miga como evidenciaron algunos políticos que sacaron a relucir su faceta de cuentacuentos. El 'hit' de este año era 'El libro de la selva', contado a voces -a cincuenta voces, para ser exactos- con el propósito múltiple de celebrar el Día del Medio Ambiente, colaborar con la vecina Feria del Libro y reivindicar la inclusión de la que la cita es fiel reflejo. Así, de liana en liana, la más que tradicional cita se convertía una edición más, y van diecinueve, en exitosa fiesta preveraniega.

A ello sonaba desde luego minutos antes, con la música de los colombianos Karol G o Kapo en los altavoces. Amenizaba la espera mientras los escolares de los colegios invitados, Fuentes Blancas y Vadillos, y los alumnos de los centros de Educación Especial y de adultos Estela, anfitriones de excepción, ultimaban las obras destinadas al certamen de pintura que completa la iniciativa.

Mientras contemplaba la estampa, la gerente de la entidad promotora, Susana Arias, destacaba precisamente la excelente acogida que la convocatoria sigue cosechando casi dos décadas después de su puesta en marcha. "Es un acto muy consolidado en la ciudad y al que la gente invitada siempre acude", señalaba, satisfecha por la implicación tanto de las instituciones como de los distintos centros educativos que cada 5 de junio se suman a la propuesta. Porque, de hecho, de eso va la jornada. De participación y de visibilidad. "Tenemos que trabajar todos a una", defendía Arias, convencida de que actos como este contribuyen a mostrar que "las personas con síndrome de Down y discapacidades intelectuales forman parte activa de la vida cultural, social y educativa de Burgos".

La propia temática del citado concurso de dibujo, dedicado este año al cambio climático bajo el lema 'Por el clima ya', inspiró la elección del libro protagonista de la lectura colectiva de esta ocasión. "Escogimos el clásico de Rudyard Kipling porque es una obra juvenil que habla de la naturaleza y de todo lo que conlleva cuidar nuestro entorno", explicaba Arias.

Así lo proclamaron sobre el escenario los presentadores de la cita, Blanca Chicote y Diego de la Fuente, que bordaron su papel y arrancaron su intervención con un sonoro y sincero: "¡Qué ilusión teneros a todos con nosotros!". Fueron los encargados de dar una "cálida bienvenida" a los presentes, pequeños y mayores, "que con su implicación hacen posible que estemos aquí hoy" y de recordar que los dibujos presentados por los escolares servirán para concienciar en redes sociales sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.

Culminado el listado de agradecimientos y avisos, tocaba ir al meollo: "¿Estáis preparados para ir de viaje con Mowgli? Pues coged vuestra liana, que vamos allá". Lesli, del centro Estela, fue la primera. La alcaldesa, Cristina Ayala, recogió el testigo y marcó la pauta con su entonación. Siguió Rubén, de Fuentes Blancas, y, después, el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, que elevó el listón y se metió al público en el bolsillo con una interpretación casi teatral. Y así, hasta cincuenta voces diversas (incluidas las del subdelegado de la Junta, Roberto Saiz, el director provincial de Educación, José Antonio Antón, los concejales Josué Temiño, Carlos Niño y Fernando Martínez-Acitores, la portavoz de la Diputación, Inmaculada Sierra, los diputados nacionales, Esther Peña y Ángel Ibáñez, la diputada provincial, Nuria Barrio, representantes de colectivos sociales y empresariales, así como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejército) dieron vida a esta aventura compartida.