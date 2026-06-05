Susto a las afueras de Burgos por un incendio de árboles y matorrales

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Un incendio declarado a las afueras de Burgos este viernes ha obligado a intervenir al Cuerpo de Bomberos para evitar que el fuego se expandiese en una zona verde. Las llamas, según confirman fuentes del 112, comenzaron a ser visibles a las 13:57 horas.

Una gran nube de humo llamó la atención de los conductores que transitaban por la calle de la Ventosa, entre el parque Europa y el Hipercor, muy cerca de unos edificios de nueva construcción. Según ha podido saber este periódico, el incendio se ha originado en una zona de árboles y matorrales.

Aparte de los bomberos, también se ha movilizado a la Policía Local y a efectivos de Medio Ambiente. En principio, la situación está controlada y se descartan daños personales.