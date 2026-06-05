Árboles ​«corresponsales​» de la actualidad frente al ruido mediático en Burgos

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos ha presentado este viernes, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, una «novedosa» iniciativa piloto que busca conectar a los ciudadanos con el patrimonio verde de la ciudad a través de la tecnología y de los árboles, que serán los encargados de contar las noticias y otras historias que han sucedido a su alrededor.

Bajo el lema Los árboles nos hablan, el proyecto dota de un perfil digital y entidad propia a varios ejemplares singulares de los parques burgaleses para convertirlos en «corresponsales» de la actualidad local.

Durante la presentación de esta iniciativa, el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, ha explicado que los árboles «llevan ya muchos años» y, por lo tanto, «han visto pasar muchas cosas». De ahí la idea, precisamente, de que sean ellos «los que hablen y los que cuenten» historias y noticias.

Para ellos, se han seleccionado tres ejemplares ubicados en puntos estratégicos de la capital. Así, mediante la instalación de códigos QR en sus troncos, cualquier viandante podrá escanearlos con su teléfono móvil para acceder directamente a su respectiva ficha.

Sin embargo, el contenido no se limitará a datos botánicos o medioambientales, ya que de estos árboles narrarán historias, recogerán el pasado de la ciudad y ofrecerán información actualizada sobre eventos, conciertos y noticias de Burgos, transformando el paisaje urbano en un canal de comunicación dinámico.

La fase experimental, según recoge Europa Press, arranca con tres ejemplares bautizados para la ocasión como Silva, una haya purpúrea; Emma, una secuoya situada en el paseo de La Isla; y Germán, un cedro ubicado en el parque Félix Rodríguez de la Fuente. La elección de este último espacio, según han destacado los promotores, cobra un significado especial al coincidir con la efeméride ambiental.

El objetivo es «cambiar el emisor del mensaje» para captar la atención de la ciudadanía en medio del actual ruido mediático. Para ello, el sistema de actualización de contenidos combinará dos formatos diferenciados. Por un lado, se publicarán dos textos extensos de forma semanal y, por otro, se difundirán pequeñas píldoras informativas diarias -denominadas 'hojas', a modo de tuits- en función de la actualidad.

Aunque el proyecto arranca con estos tres árboles representativos de los distintos barrios y zonas verdes, los responsables de la iniciativa no descartan ampliar la red a más ejemplares de la ciudad si la respuesta del público es positiva.