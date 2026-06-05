El mercado Navideño de Burgos, en el aire tras la disolución de Coarte

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La reciente disolución del Colectivo de Artesanos de Burgos (Coarte) por falta de relevo en su Junta Directiva puso en jaque, de buenas a primeras, la continuidad de la Feria Nacional de Oficios Artesanos y del Mercado Navideño. Sin embargo, el Ayuntamiento confía en mantener ambas citas pese al escollo que supone perder de un día para otro a sus organizadores. De momento, la feria celebrará su próxima edición mientras el futuro del mercado está en el aire pese a la «intención» de que siga en pie.

«Es una verdadera lástima», reconocía este viernes el concejal de Comercio, César Barriada, refiriéndose a la extinción de Coarte. No en vano, la trigésimo séptima edición de la Feria de Oficios Artesanos se llevará a cabo, del 10 al 19 de julio en el paseo del Espolón, gracias al interés mostrado por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal), con la que ya se ha cerrado un acuerdo para asumir la gestión del evento.

De cara a este año, el cambio de timón no conllevará dotación económica municipal porque la subvención que hasta ahora percibía Coarte es nominal. Aun así, Barriada aseguró que se hará todo lo posible por «ayudarles para que (la feria) se pueda desarrollar con normalidad».