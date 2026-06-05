Burgos celebra el Día de las Fuerzas Armadas con exhibiciones, vehículos militares y actividades para toda la familia

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El paseo Sierra de Atapuerca acoge este sábado 6 de junio los actos organizados en Burgos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. La jornada, promovida por el Cuartel General de la División San Marcial, sus unidades orgánicas y otras unidades militares de la provincia en colaboración con el Ayuntamiento capitalino, arrancará a las 11 horas con un amplio programa de actividades.

Durante todo el día, los asistentes tendrán la oportunidad de visitar una exposición al aire libre de vehículos y materiales militares, conocer de cerca algunas de las capacidades del Ejército de Tierra y visitar una zona institucional con puntos de información y un espacio dedicado a la vida castrense.

La programación incluye además varias actividades dirigidas al público familiar como una yincana infantil, talleres de enmascaramiento y un rocódromo instalado por el Mando de Tropas de Montaña. Además, se llevarán a cabo exhibiciones caninas a las 12:30 y a las 18:30 horas.

La celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Burgos contará con la presencia, entre otras unidades, del Cuartel General de la División San Marcial, las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), el Mando de Tropas de Montaña (MTM), la Brigada Almogávares VI de Paracaidistas (BRIPAC), el Mando de Operaciones Especiales (MOE) y el Regimiento de Operaciones de Información número 1 (ROI 1). Tampoco faltarán a la cita el Regimiento de Ingenieros número 1 (RING 1), el Regimiento de Artillería de Campaña número 11 (RACA 11), el Batallón de Transmisiones III/21, así como personal del Museo Histórico Militar y de la Subdelegación de Defensa, además de otras unidades de la Fuerza Terrestre.

Con el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 12 (EVA 12) en calidad de invitado, la recta final de la jornada dará comienzo a las 20:15 horas con un concierto a cargo de la Unidad de Música de la División San Marcial y, a las 21:30, el tradicional arriado solemne de bandera.