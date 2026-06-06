In Festival Burgos: decibelios de inclusión y litros de solidaridad

Desde el viernes por la tarde hasta la noche del sábado, más de veinte bandas han animado un festival para todos que se consolida en su cuarta edición.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Hay un rincón en Burgos que cada año, desde hace cuatro, une solidaridad, inclusión, diversión y buena música en directo. El In Festival se consolida un año más con la isla de diversidad y accesibilidad universal en los jardines del Hospital Militar donde han reunido a más de 7.000 personas durante las dos jornadas del festival. La música es importante, la diversión, también, pero lo más destacado es que hay decibelios e inclusión y litros de solidaridad sostenible que supera apoyos y olvidos. «Este es el año de la consolidación, hemos vendido todo y si hay apoyo social, si la gente viene esto ya no hay quien lo pare», reflexionaba a respecto el protomotor del InFestival, Jesús Gadea Izquierdo.

La tarde reunió a unas 3.500 personas en torno a los primeros seis conciertos. La tónica durante el sábado la misma con más de 4.000 participantes. Traspasar las puertas de acceso a los jardines del Hospital Militar supone acceder a un espacio donde todos encuentran su sitio. Las sillas de niños se mezclan con las sillas de ruedas. Los más pequeños encuentran su lugar con talleres como el de monopatines, pintacaras, hinchables, diferentes talleres y, por su puesto, música.

Puestos de camisas floreadas (para identificar a los más festivaleros), zona de bebidas junto al puesto de chuches y gominolas. Baños adaptados, plataformas y rampas de acceso universal a los diferentes espacios para superar la discapacidad física; pictogramas y dibujos para solventar la discapacidad cognitiva. Todos tienen su hueco en el InFestival. «Aquí tenemos nuestro microestado donde todos somos iguales, no hay diferencias», remarcan desde la organización.

El InFestival es uno de los pocos festivales inclusivos que se organizan en España. Cooltural Fest en Almería, y más allá de la música en directo Diversario en Huesca, Festival Visibles y el Festival de Cortometrajes Gallo Pedro en Almería se incluyen dentro de este paraguas forman parte de esa red de actividades culturales para todos. El derecho a la cultura es universal, no siempre es accesible.

Contra esas barreras en la cultura, en el ámbito laboral, en el educativo y en el social trabajan cada día organizaciones como Fundación Aspanias, Parkinson Burgos, Autismo Burgos, Adecebur (Daño cerebral adquirido), AFAEA (Asociación de Familiares y Afectados de Espondilitis Anquilosante de Burgos), ATAB (Asociación de Transtornos Alimentarios de Burgos). Son las seis entidades que colaboran en la organización del festival que cuenta con el apoyo de Fundación Cajaviva Caja Rural, la Universidad de Burgos, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Burgos y el Ayuntamiento de la Capital. Para las entidades sociales es «un esfuerzo, el jueve estuvimos preparando un poco, pero sobretodo nos da visibilidad a todas las asociaciones que trabajamos en el tercer sector», explica el presidente de Aspanias, Jesús Cirujano. Las entidades organizadoras y otras cuentan con un espacio propio en el que organizan actividades y realizan una muestra de sus productos y talleres.

Además hay otros espacios como el dedicado a los tres sellos musicales de Burgos. Dealer Record Gamonal, Gato Encerrado Record y Babylon Records desplegan algo que a los más pequeños no les suenen: discos y cds físicos para escuchar buena música. Reconocen que el universo digital les arrincona de las nuevas generaciones. Aunque siempre hay sorpresas. «El digital ha hecho mucho daño, tanto a la música como a los libros, no hay relevo generacional, es la realidad, pero aún hay gente joven que te acaba sorprendiendo y te viene un chaval de 17 años que te pide un disco de Death Punk estilo que no ha conocido pero... », reconoce Mario Delgado. El stand les permite estar en contacto y cumplir con una de sus premisas: «participar en eventos de acceso gratuito o, como este, solidarios», concluye.

El evento cuenta con tres escenarios diferentes cargados de propuestas musicales para todos. Es uno de los aspectos que se empiezan a preparar con más de un año vista. También el más difícil de cuadrar para lograr un festival sostenible. «No buscamos ganar dinero con este evento, cubrir gastos porque se trata de hacer una actividad de las que hay muy pocas en España donde la cultura pueda disfrutarse por todos», sostienen desde Aspanias. Pero también hay buen ojo para confeccionar la columna vertebral de todo festival: los grupos de música en concierto. El año pasado El Drogas fue la llamada de atención. Este año Parquesvr y Mala Gestión son nombre que «vamos a escuchar en muchos festivales el año que viene».

En los tres escenarios del In Festival se han podido escuchar los directos de En Tol Sarmiento (ETS), Canteca de Macao, Kaotiko, Moonshine Wagon, The Lizards, Izeta, Maloa Brothers, Tiki Phantoms o Me Fritos and Gimme Cheetos. Y entre los burgaleses han amenizado este día y medio de música Grama Agropunk, recientes ganadores del UBULIVE 2026, Diegovision, Adrián Treceochenta y Perros de Paja. Entre el público algunos humedeciendo su boquilla para hace tocar la dulzaina. Villanos del Ruido y El Duende Eléctrico han protagonizado el apartado charangas este año.

Un total de 400 personas participan en la organización del In Festival, uno de los pocos festivales de música inclusivos del país, que arrancó sin salir, en el año de la pandemia, que perdió apoyos por el camino pero que ha logrado asentarse en el programa cultural de la ciudad. Y lo volverán a hacer en 2027.