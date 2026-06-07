Las imágenes más espectaculares del Día de las Fuerzas Armadas en Burgos: una jornada inolvidable para toda la familia

Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Burgos.SANTI OTERO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La curiosidad se sacia a base de observación y práctica. No fue del todo posible, por motivos más que lógicos, durante el Día de las Fuerzas Armadas que reunió este sábado en Burgos a cientos de personas. Sin embargo, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer e incluso palpar el material militar con el que operan habitualmente diferentes unidades del Ejército.

Ya había ambiente de sobra a las 11 de la mañana en el paseo Sierra de Atapuerca, inmejorable base de operaciones para desarrollar distintas actividades dirigidas a todos los públicos. Desde el Fórum Evolución hasta la plaza de Santa Teresa, se habilitaron seis zonas para llevar a cabo la programación. En la más cercana al Museo de la Evolución Humana (MEH), la Subdelegación de Defensa instaló uno de los tres puntos informativos habilitados para aquellas personas interesadas en la carrera castrense. Justo al lado, el Museo Militar satisfizo con creces la curiosidad de muchos. En este enclave, precisamente, se cerraría la jornada a las 21:30 horas con el arriado de bandera.

Los más pequeños disfrutaron de lo lindo a orillas del río Arlanzón. Con la yincana infantil y el taller de enmascaramiento, por descontado, pero también con la exhibición canina que se llevó a cabo tanto a las 12:30 como a las 18:30 horas. Durante ambas muestras, niños y mayores contemplaban absortos las maniobras dirigidas por los guías. Y los perros, fieles compañeros, demostraron que pueden ser de gran utilidad en misiones sumamente arriesgadas.

Tampoco decepcionó, ni mucho menos, la muestra de material al aire libre. El Centauro, el Castor y la retrocargadora blindada llamaron poderosamente la atención de los asistentes. También los vehículos ligeros, al menos en comparación con los anteriormente citados porque pesan lo suyo.

Tal y como estaba previsto, el Día de las Fuerzas Armadas contó con la presencia de efectivos de del Cuartel General de la División San Marcial, las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), el Mando de Tropas de Montaña (MTM), la Brigada Almogávares VI de Paracaidistas (BRIPAC), el Mando de Operaciones Especiales (MOE), el Regimiento de Operaciones de Información número 1 (ROI 1), el Regimiento de Ingenieros número 1 (RING 1), el Regimiento de Artillería de Campaña número 11 (RACA 11) y el Batallón de Transmisiones III/21.

La jornada concluyó con un ambiente de satisfacción general marcada por la alta participación ciudadana y la sensación de haber vivido un día de acercamiento entre la sociedad burgalesa y las Fuerzas Armadas. Gracias, sobre todo, a un amplio programa de actividades que combina divulgación, exhibiciones en vivo y participación familiar.