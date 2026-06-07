Burgos se convierte en plató medieval para la televisión de Taiwán

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Cid volvió a cabalgar, esta vez para las cámaras de la televisión taiwanesa. Burgos acogió este domingo el rodaje de What A Trip 2, un formato de viajes y aventura que llevó a sus protagonistas por el Arco y el Puente de Santa María, la ribera del Arlanzón y la plaza Rey San Fernando antes de vestirlos de época para probar el combate medieval y el tiro con arco.

La grabación incorporó la historia de Rodrigo Díaz de Vivar como hilo conductor de una jornada pensada para mostrar la ciudad en distintos mercados asiáticos a través de su patrimonio, sus tradiciones y algunos de sus espacios urbanos y monumentales más reconocibles. La ribera del Arlanzón concentró una de las escenas principales, con los participantes caracterizados con indumentaria medieval y acompañados por recreadores burgaleses al estilo de la Semana Cidiana.

En esas actividades colaboraron varias asociaciones vinculadas a la Semana Cidiana, entre ellas ArcoCid, Ego Ruderico, el Club Deportivo Bohurt Castilla y Vivar, cuna del Cid. Su presencia permitió llevar al rodaje escenas de ambientación histórica y acercar a los protagonistas del programa al contexto medieval asociado a Burgos y al Cid.

El recorrido incluyó también imágenes de espacios patrimoniales que formarán parte del contenido final del programa, una producción realizada en Taiwán que recorre destinos españoles ligados a la historia, la cultura y el patrimonio, con la participación de rostros conocidos del entretenimiento asiático y de las redes sociales.

La presencia de What A Trip 2 en Burgos se ha gestionado a través del Ayuntamiento, la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos y la Burgos Film Commission, dentro del trabajo de captación de rodajes audiovisuales como vía de promoción turística internacional.

El rodaje continuará este lunes en otros puntos de la ciudad, entre ellos la Catedral de Burgos, establecimientos vinculados a la gastronomía local y talleres artesanales, con el objetivo de completar una entrega que proyectará la imagen burgalesa ante espectadores de distintos países asiáticos.