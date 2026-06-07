Burgos se desborda contra el cáncer: las imágenes de una marea histórica que bate un nuevo récord

Marcha contra el Cáncer 2026 en Burgos.TOMÁS ALONSO

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Se trata, sin lugar a dudas, del «día más importante para la asociación». La Marcha contra el Cáncer de Burgos se ha convertido, no sin esfuerzo, en una cita multitudinaria capaz de crecer exponencialmente año tras año. Y este domingo, con 6.500 dorsales vendidos de antemano, las expectativas se han superado muy por encima de lo previsto.

Nada más y nada menos que 7.232 participantes. Unos 43.400 euros recaudados. Excelentes cifras, desde luego, que el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Burgos, Eduardo González, no pasa por alto. Sin olvidar, eso sí, que «aparte del dinero, también es importante promover hábitos de vida saludable».

«El cáncer nos afecta a todos. Todos tenemos a alguien cerca», subrayaba González, una vez finalizada la marcha, mientras la marea verde (esperanza) y blanca (salud) todavía se dejaba notar en el paseo Sierra de Atapuerca, punto de salida y línea de meta. De ahí la importancia de impulsar una actividad de estas características que, más allá de su finalidad solidaria, se concibe como «un día de apoyo al paciente».

La principal novedad de este año era el cambio de recorrido. No por casualidad ni por cuestiones logísticas, sino por el deseo de mostrar a todos los participantes dónde se ubica la nueva sede de la AECC (avenida de la Paz, 29). Se hizo de rogar la mudanza, pero hace casi un año de su inauguración y la mejoría se ha notado al tratarse de «unas instalaciones más amplias, cómodas y luminosas».

Falta hacía el traslado para ampliar la prestación de servicios. Según recuerda González, se habilitaron tres salas grandes para realizar ejercicios fisio-oncológicos de la mano del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), actividades de gimnasia y toda clase de talleres. De esta forma, se evitan desplazamientos porque los usuarios lo tienen todo a mano.

«Lo fundamental es pasar por la sede para que la gente sepa dónde estamos», enfatiza el presidente provincial de la AECC convencido de que el nuevo recorrido «ha venido para quedarse». Tampoco le importaría que el trayecto se amplíe, sobre todo si la marcha continúa batiendo récords de asistencia. En cualquier caso, celebra que la asociación continúe creciendo en número de socios; hasta el punto de rondar los 11.500 en la actualidad.

Otro hito que conviene remarcar es la aportación anual de la entidad desde Burgos para financiar proyectos de investigación oncológica. El pasado ejercicio, se movilizaron 264.969 euros. Una cantidad inferior a la de años anteriores que, sin embargo, resulta de vital utilidad «no solamente para curar enfermedades, sino para que los tratamientos sean más suaves y llevaderos».

Con 1,8 millones recaudados en ocho años, la delegación burgalesa de la AECC ha atendido a lo largo del último ejercicio más de 1.500 personas que se beneficiaron de unas 4.500 sesiones. En clave pedagógica, la asociación ha decidido centrar sus esfuerzos -como siempre, pero con más hincapié si cabe- en la lucha contra el tabaco. Sobre todo de cara a evitar su consumo entre los más jóvenes.

«Queremos una generación libre de humo y creo que poco a poco lo vamos consiguiendo», enfatiza González a sabiendas de que las redes sociales son el mejor aliado para llegar a la juventud. En este sentido, considera indispensable potenciar la prevención entre los menores. De igual manera, se muestra partidario de acompañar a quienes quieren dejar de fumar mediante la difusión de «consejos para que su salud vaya mejor».