Si tienes 3,5 millones te puedes comprar una nave enorme en Villalonquéjar

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La liquidación de Ima1 entra en una nueva fase con la salida a subasta de su nave del polígono industrial de Villalonquéjar, el principal activo de una empresa burgalesa que durante décadas formó parte de la industria auxiliar de la automoción y que hace un año dejó de producir tras el despido de los últimos 45 trabajadores que permanecían en plantilla. El complejo industrial, con 8.300 metros cuadrados construidos sobre una parcela de más de 12.000, parte con un precio de salida de 3,5 millones de euros y permanecerá abierto a pujas hasta el 8 de julio en la plataforma de Subastas Trademat.

Industria Mecánica Automática, conocida comercialmente como Ima1, se constituyó en 1985 y desarrolló su actividad en el mecanizado de precisión de metales para el sector de la automoción. La compañía trabajaba con acero, acero inoxidable y aluminio en la fabricación de piezas destinadas a vehículos pesados, dentro de una cartera vinculada a fabricantes y proveedores internacionales. En su etapa de mayor expansión llegó a contar con filiales en Rumanía y China y con más de medio centenar de empleados en Burgos.

El deterioro económico empezó a hacerse visible a partir de 2017, coincidiendo con la crisis del diésel, que obligó a revisar la producción e invertir en maquinaria para adaptarse a nuevas piezas destinadas a motores de gasolina. La pandemia agravó una situación ya tensionada y derivó en varios expedientes temporales de regulación de empleo y en un expediente de regulación de empleo. Después, el encarecimiento de la energía, las materias primas y el transporte internacional, unido a la inflación, terminó de comprometer la viabilidad de la sociedad.

Ima1 solicitó en agosto de 2024 un concurso de acreedores de carácter internacional, ya que el procedimiento afectaba también a la factoría rumana. La primera alternativa pasaba por cerrar esa planta y concentrar toda la actividad en Burgos, con el traslado de maquinaria y líneas de producción a Villalonquéjar para reducir costes y tratar de salvar la compañía. Las negociaciones no prosperaron y en marzo de 2025 la empresa entró en fase de liquidación, con la extinción de los contratos de los 45 trabajadores que seguían en activo.

Menos concursos en Castilla y León

Mientras Ima1 avanza en su liquidación, Castilla y León cerró el primer trimestre del año con menos concursos de acreedores que en 2025. La Comunidad pasó de 563 a 417 solicitudes entre enero y marzo, una caída del 25,9% que fue la más acusada del país. En España, en cambio, la estadística del Colegio de Registradores reflejó un aumento del 7,6%, hasta los 16.556 procedimientos, sumando los presentados por empresas y particulares.

Burgos se mantuvo prácticamente igual, con 34 solicitudes, una menos que en el primer trimestre del ejercicio anterior. Valladolid registró el mayor descenso, con una caída del 72%, mientras que Segovia, Ávila y Zamora anotaron incrementos, en los dos primeros casos por encima del 150%.

La bajada general de los concursos no se trasladó a las empresas. En Castilla y León se presentaron 35 solicitudes entre enero y marzo, un 25% más que un año antes, y Burgos mantuvo las cinco registradas en el primer trimestre de 2025. Para el director y cofundador de Trademat, Luis María Arnaiz, el dato refleja que algunas compañías han salido reforzadas de las últimas crisis, mientras otras siguen en una situación complicada, con la automoción como uno de los sectores más tensionados.

Trademat y la venta de activos concursales

La subasta de la nave de Ima1 se tramita a través de Trademat, empresa burgalesa fundada en 2008 y especializada en la venta de activos procedentes de concursos de acreedores. Su actividad se dirige a facilitar los procesos de liquidación, apoyar a abogados y administradores concursales y canalizar la venta de bienes industriales, inmobiliarios y empresariales mediante subastas.