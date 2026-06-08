Un neurólogo burgalés, premiado por su labor científica y social

La Sociedad Española de Neurología premia a cuatro neurólogos de la Comunidad por su labor científica y social. En la imagen, Diego Santos recibe el “Premio SEN Trastornos del Movimiento”.

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Los neurólogos Diego Santos, Cristina Domínguez, Javier Díaz de Terán y Nuria Pilar Riesco, todos ellos de la Comunidad, fueron galardonados por la Sociedad Española de Neurología (SEN) con el Premio ‘SEN Trastornos del Movimiento’, ‘SEN Enfermedades Neuromusculares’ y ‘SEN Cefaleas’, este último en sus modalidades científica y social, respectivamente, como reconocimiento a su amplia labor científica, a su dedicación a la investigación y a su destacada labor divulgativa.

Los Premios SEN representan el reconocimiento de la Sociedad Española de Neurología y de los neurólogos españoles a aquellas personas y entidades que han contribuido al desarrollo de la Neurología, según explicaron desde la entidad en un comunicado recogido por Ical.

En primer lugar, el doctor Diego Santos recibió el Premio ‘SEN Trastornos del Movimiento’ por su labor científica al haber sido uno de los líderes nacionales, en los últimos años, en la asistencia e investigación de la enfermedad de Parkinson y destacando, especialmente, su liderazgo en proyectos como COPPADIS, un estudio colaborativo de carácter nacional que ha permitido y permitirá comprender diferentes aspectos epidemiológicos y clínicos de la enfermedad de Parkinson.

Además, Santos fue coordinador del Grupo de Trastornos del Movimiento de la SEN, "contribuyendo también al desarrollo de nuestra disciplina en España”, recordó el presidente de la Sociedad Española de Neurología, Jesús Porta-Etessam, en el acto de entrega del galardón.

Natural de León, Diego Santos ejerce en la actualidad como neurólogo coordinador de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y como neurólogo en el Hospital San Rafael de A Coruña. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, médico especialista de Neurología por el Hospital Universitario de Santiago de Compostela y Doctor por la Universidad de Santiago de Compostela.

Por su parte, la doctora Cristina Domínguez, recibió el Premio ‘SEN Enfermedades Neuromusculares’ por su labor científica “en reconocimiento a su destacada trayectoria y liderazgo en la investigación de las miopatías y las enfermedades mitocondriales, así como por su contribución al desarrollo de estudios y registros nacionales que han impulsado el conocimiento y avance de estas patologías”, señaló Porta-Etessam.

También natural de León, Cristina Domínguez González es neuróloga adjunta del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y coordinadora de la Unidad Multidisciplinar de Enfermedades Neuromusculares, acreditada como Centro de Referencia Nacional (CSUR) e integrada en la Red Europea de Referencia para Enfermedades Neuromusculares (ERN-NMD). Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, es doctora en Ciencias Médico-Quirúrgicas por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Electrodiagnóstico Neurológico por la Universitat de Barcelona.

Su actividad asistencial e investigadora se ha centrado en las enfermedades neuromusculares y mitocondriales, especialmente en el estudio de alteraciones del ADN mitocondrial, miopatías metabólicas y enfermedades raras. Ha participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales y en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para patologías como el déficit de TK2 y la enfermedad de Pompe. Domínguez González es autora o coautora de más de 170 publicaciones científicas en revistas internacionales de alto impacto y participa habitualmente en congresos, actividades docentes y proyectos colaborativos internacionales relacionados con las enfermedades neuromusculares.

Un burgalés premiado por su investigación de las cefaleas

En tercer lugar, el doctor Javier Díaz de Terán fue galardonado con el Premio ‘SEN Cefaleas’ por su labor científica debido a su investigación en el campo de las cefaleas centrada en las terapias avanzadas de neuromodulación en la cefalea en racimos, en los tratamientos anti-CGRP en la migraña y en los biomarcadores, así como por su contribución a mejorar la atención a estos pacientes. "Pero también por su inquietud participativa como conferenciante en foros, congresos y simposios, y por haber creado su propio grupo de investigación y asistencia en el Hospital Universitario La Paz de Madrid”, recordó Jesús Porta-Etessam.

Natural de Burgos, Javier Díaz de Terán Velasco es neurólogo coordinador de la Unidad de Cefaleas y Dolor Neuropático del Hospital Universitario La Paz de Madrid, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria IdiPAZ y neurólogo de Olympia Quirónsalud. Licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra, realizó la especialidad de Neurología en el Hospital La Paz y se doctoró en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid.

A lo largo de su trayectoria ha participado como investigador principal en numerosos ensayos clínicos internacionales y proyectos competitivos relacionados con tratamientos innovadores para la migraña y otras cefaleas. Cuenta con una amplia producción científica en revistas de alto impacto, además de capítulos de libro y revisiones especializadas, y colabora habitualmente como revisor científico en publicaciones internacionales.

De igual manera, la doctora Nuria Pilar Riesco recibió el Premio ‘SEN Cefaleas’ por su labor social con motivo de su “papel pionero” en la divulgación de las cefaleas a través de las redes sociales. Su perfil ‘Neuróloga con migraña’ se ha consolidado como el "referente más seguido en España en este ámbito, desarrollando una labor divulgativa excepcional que combina su experiencia como neuróloga y paciente, siempre con un elevado rigor científico y un compromiso ejemplar con la educación sanitaria”, destacó el Dr. Jesús Porta-Etessam.

Natural de Salamanca, Nuria Pilar Riesco Pérez desarrolla actualmente su labor asistencial en el Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo). Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, se especializó en Neurología en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y obtuvo el doctorado en Medicina por la Universidad de Oviedo, además de un Máster en cefaleas por la Universidad Francisco de Vitoria. A lo largo de su trayectoria ha completado su formación con distintos programas de especialización y estancias en centros nacionales e internacionales de referencia.

Su actividad profesional se ha centrado especialmente en el ámbito de las cefaleas y la migraña, donde ha desarrollado una destacada labor clínica, investigadora y docente. La doctora Riesco ha participado activamente en investigación clínica y científica, con publicaciones en revistas nacionales e internacionales, capítulos de libros especializados y numerosos trabajos presentados en congresos científicos.