La fiesta del Curpillos en La Quinta rondará como mínimo los 35.000 asistentes

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La celebración de la fiesta del Curpillos este viernes en el parque de La Quinta va tomando forma. Y será, de nuevo, multitudinaria. Con 35.000 asistentes como mínimo, según las estimaciones de la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños de Burgos. Aun con todo, no se puede descartar otro récord de aforo después de las cifras cosechadas en las dos ediciones anteriores tras el cambio de ubicación.

A expensas de que se cumplan o desborden las previsiones, lo primordial en estos momentos es tenerlo «todo listo» para que la tradicional Jira del Curpillos «se desarrolle con normalidad». Partiendo de esta base, la pasarela de acceso a La Quinta desde el estadio municipal de El Plantío comenzará a instalarse el martes. También otra serie de infraestructuras básicas una vez acordada la distribución de los puestos de las peñas.

Aparte de instalarse medio centenar de cabinas sanitarias y dos módulos para personas con discapacidad, el mercadillo contará con 103 puestos. También habrá, cómo no, una zona infantil con hinchables y actuaciones musicales. Está por ver además, tal y como indicaba el presidente de la Federación de Blusas, Miguel Santamaría, si se puede incorporar un futbolín humano a modo de novedad.

En materia de transporte, volverá a habilitarse un servicio especial de autobús urbano a demanda (L85), de 10 a 23 horas, con parada en la plaza de España y la calle Cartuja de Miraflores. Asimismo, se reforzarán las frecuencias de las líneas 1, 8, 10, 16 y 22 para garantizar un tránsito más fluido de asistentes y evitar el uso del coche en la medida de lo posible.

Con el hospital de campaña a punto para atender situaciones de emergencia, se establecerá un dispositivo de seguridad entre Policía Local, Bomberos y Protección Civil con el apoyo de otras áreas municipales como Comercio o Medio Ambiente. A mayores, el Ayuntamiento ha vuelto a contratar seguridad privada. 22 vigilantes, como mínimo, para la jira. No obstante, varios de estos efectivos estarán presentes con anterioridad en La Quinta mientras se realizan tareas logísticas.