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Voluntared y la Fundación Círculo organizan en Burgos la primera Jornada de Protección a la Infancia y Adolescencia 'Por el Buen Trato'. El encuentro se celebrará el próximo 9 de junio, a las 19.00 horas. Se trata de un encuentro abierto a toda la ciudadanía que tendrá lugar en el salón de actos de Fundación Círculo Burgos, en Plaza España.

Este evento nace con el objetivo de seguir impulsando entornos seguros y protectores para niños, niñas y adolescentes, promoviendo una reflexión compartida entre profesionales, instituciones y sociedad sobre la importancia del buen trato y la protección integral de la infancia.

El acto contará con la participación de Pilar Polo, psicóloga de la Fundación Vicki Bernadet, entidad referente en España en prevención y sensibilización frente a la violencia sexual infantil. Bajo el lema 'Por el Buen Trato', Polo ofrecerá una ponencia centrada en el papel del buen trato como base imprescindible para construir espacios seguros en la infancia y adolescencia.

Además, la jornada incluirá una mesa redonda con representantes de diferentes ámbitos que compartirán experiencias y reflexiones sobre los retos actuales en materia de protección infantil: Lidia Martín Casado, directora del colegio de Treviño; Mercedes Hernández Sáez, directora de la Oficina de Protección de

Menores dentro de la Diócesis de Burgos, y Mila del Campo Cámara, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Burgos y concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos.

El encuentro servirá también para dar visibilidad al trabajo que Voluntared desarrolla desde hace años a través del proyecto DADO (Dar Amor, Dar Oportunidad), una iniciativa centrada en la prevención, protección y acompañamiento a la infancia y adolescencia.

Con esta primera edición, Voluntared quiere abrir un espacio de encuentro y sensibilización que sitúe la protección de la infancia en el centro, impulsando la cultura del buen trato basada en la escucha, el respeto y la corresponsabilidad social.