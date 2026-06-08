Del entrenamiento al dato: el deporte busca perfiles tecnológicos ligados a salud y rendimiento

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La inteligencia artificial, el análisis de datos o las herramientas de monitorización ya forman parte del trabajo diario en el deporte, aplicadas en áreas que van desde el entrenamiento y la prevención de lesiones hasta la gestión de instalaciones y la toma de decisiones. Ese cambio, unido al crecimiento del empleo en el sector, centrará la masterclass gratuita que la Universidad Isabel I celebrará el próximo 17 de junio, a partir de las 17.00 horas, bajo el título «El futuro del deporte: IA, datos y nuevas profesiones en salud y rendimiento».

La sesión, que se impartirá en formato online, analizará los perfiles profesionales que están surgiendo en la relación entre actividad física, salud, rendimiento deportivo y tecnología. El punto de partida es un mercado laboral que en 2025 alcanzó las 270.200 personas empleadas en España, un 6% más que el año anterior, según datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes basados en la Encuesta de Población Activa.

Datos para prevenir lesiones y mejorar el rendimiento

El director del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Isabel I, Sergio Álvarez Pardo, será el encargado de conducir la masterclass, con una orientación práctica sobre las competencias que empiezan a reclamar los empleos vinculados al deporte. Entre los contenidos figuran el uso de la inteligencia artificial para optimizar el rendimiento, la prevención de lesiones mediante el análisis de datos, la toma de decisiones en entidades deportivas y las nuevas ocupaciones relacionadas con la salud y la tecnología.

Alumnos en una clase sobre el tatami de la Universidad Isabel I.Ui1

Álvarez Pardo sostiene que «el sector del ejercicio físico cada vez se está digitalizando más» y recuerda que la toma de decisiones basada en datos forma parte ya del rendimiento deportivo, mientras la experiencia del usuario en instalaciones y el acceso a equipamientos tecnológicos se extienden también a pequeños centros, equipos e instituciones. Por ese motivo, defiende que la tecnología debe incorporarse al aprendizaje académico para que los profesionales del ejercicio físico desarrollen competencias digitales y puedan responder a las exigencias del sector.

Un sector con más empleo joven y cualificado

El empleo deportivo presenta además una elevada presencia de población joven y cualificada. El 54% de las personas ocupadas en este ámbito tiene menos de 35 años y el 51,3% cuenta con estudios superiores, por encima de la media nacional. La actividad abarca tanto la gestión de instalaciones, clubes, gimnasios y eventos como las profesiones ligadas directamente a la práctica deportiva, entre ellas deportistas, entrenadores, preparadores físicos e instructores.

La digitalización está abriendo nuevos espacios de trabajo en rendimiento, salud, análisis de datos y gestión deportiva, con una demanda creciente de perfiles capaces de combinar conocimientos de actividad física con capacidad analítica y manejo de herramientas tecnológicas. La Isabel I enmarca esta sesión dentro de la adaptación de la formación universitaria a esas necesidades, con contenidos vinculados a la planificación del entrenamiento, el análisis del rendimiento, la actividad física orientada a la salud y las metodologías basadas en la evidencia científica.

La masterclass está dirigida a estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y universidad, profesionales del deporte, entrenadores, preparadores físicos, docentes, gestores deportivos y personas interesadas en conocer cómo la inteligencia artificial y los datos están transformando una industria en expansión. La participación es gratuita y requiere inscripción previa.